Les précommandes de Persona 5 Royal sont disponibles !

ATLUS est ravi d’annoncer l’ouverture des précommandes pour les éditions physiques du très attendu Persona 5 Royal sur Xbox, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Pour rappel, le jeu sortira le 21 octobre 2022 .

En passant par Amazon, les joueurs obtiendront un steelbook exclusif :

Enfilez le masque de Joker et rejoignez les Voleurs Fantômes de Cœurs pour rompre les chaînes de la société moderne : montez de gros coups, infiltrez l’esprit des corrompus et poussez-les à changer ! Persona 5 Royal ajoute un nouveau semestre à la Shujin Academy, une nouvelle zone de Tokyo à explorer, de nouveaux personnages, un arc scénaristique inédit et bien plus encore. Même pour les Voleurs Fantômes les plus chevronnés d’entre vous, Persona 5 Royal vous met au défi de remodeler la société. Découvrez votre pouvoir intérieur et luttez pour la justice.

Dès le 21 octobre 2022, jouez au JRPG plébiscité sur Xbox, PlayStation 5 et Nintendo Switch.