Si vous deviez résumer vos journées, comment vous y prendriez-vous ? Assurément le travail occuperait une place considérable afin de pouvoir récolter votre salaire, puis viendrait un temps auprès de vos amis dans le troquet du coin (ou bien dans un bon resto !), sans oublier du repos, indispensable pour repartir d’aplomb. Une semaine assez classique en somme… C’est dans ces rouages que nous plonge Various Daylife, sorti initialement en 2019 sur le service Arcade d’Apple.

Développé par DokiDoki Groove Works et édité par Square Enix, Various Daylife dénote par son approche très différente des jeux traditionnels. En effet, un pied dans la simulation de vie, un autre dans le JRPG, l’originalité n’est pas à démontrer et nous voilà bien plongés dans une aventure distincte de toutes celles que nous avons connues jusque-là.

Bienvenue sur le continent d’Antoécie

Après une maigre personnalisation du héros (juste 3 propositions d’apparences, rien de bien foufou) et le choix de son nom, le joueur découvre l’univers dans lequel se tient cette nouvelle aventure.

En l’an 211, un nouveau continent fut découvert, Antoécie. Ce dernier fut rapidement colonisé afin de permettre à la première vague de colons de partir en quête des moindres ressources susceptibles d’y être exploitées. Sept années se sont écoulées depuis cette grande découverte et le joueur embarque pour le nouveau continent auprès de la 7ème vague de colons.

La vie est encore plutôt paisible dans la capitale, Erébie. Les habitants sont libres de choisir le métier de leur choix et mènent ainsi une vie douce et agréable. Leur seul devoir est de contribuer au développement du continent. Chacun à sa manière, chacun avec ses facultés.

Qu’allez-vous bien pouvoir apporter à ces communautés sur un continent où il y a encore tant à découvrir… ?

Travailler, c’est la santé !

Le soft se découpe en trois strates de jeux, reliées par un défilement horizontal atypique accessible au joueur. La maison est, en effet, le siège de bien des décisions, avec un florilège de menus impressionnants. L’extérieur est davantage tourné vers les relations plus ou moins amicales avec autrui, mais aussi vers les départs en mission.

Les journées sont rythmées par un traditionnel cycle circadien, mais ce dernier ne s’avère pas véritablement pénalisant quant à votre fatigue, il ne vous sera pas demandé de dormir chaque soir. En revanche, certains travaux ne peuvent être réalisés qu’une fois la nuit tombée…

Notre héros est soumis à un grand nombre de statistiques : qu’il s’agisse de son expérience générale, ou encore de son endurance, de son humeur, mais aussi de sa force ou de son intelligence, l’ensemble de ces données sont récapitulées dans un copieux tableau visible lorsque vous êtes bien au chaud dans votre bâtisse personnelle. Le principe du jeu est simple : faire monter ses stats afin d’être parfaitement armé lors du prochain départ en mission, sans délaisser pour autant la vie du village. Ainsi, le travail est une source indispensable de revenus, mais aussi de bonus-malus sur lequel il faudra sans cesse jouer pour perfectionner votre protagoniste. Les tâches seront multiples et donneront lieu à des fluctuations différentes. Ainsi, les missions faisant appel au guerrier qui sommeille en vous seront source d’un profit confortable, avec une augmentation de certaines de vos stats comme la force ou encore les points de vie, tandis que vos points de sagesse plongeront vers le bas (oh !).

L’augmentation des stats est annoncée avant même de partir au travail, afin d’aider le joueur à maximiser les traits qu’il souhaite. Le travail en lui-même est effectué automatiquement : le héros revient de sa journée de labeur quelques heures plus tard (symbolisé par un furtif écran noir), avec de nouvelles compétences, mais dès lors, il est soumis à une baisse de son énergie et de son humeur.

Le travail est une formidable source de revenus, et grâce à l’argent récolté à la sueur de son front, le joueur est ainsi à même de poursuivre son perfectionnement dans le domaine de son choix par des formations complémentaires accessibles en ville. Le partage du savoir est tout aussi important, et nous ne pouvons que vivement vous recommander de former vos amis afin qu’ils deviennent des compagnons privilégiés lors de vos escapades en dehors de la ville… Nous y reviendrons ! Enfin, rien ne vous empêche d’aller faire la java dans le bar du coin avec votre meilleur ami ! Quoi de mieux pour retrouver le moral que de trinquer autour d’une bonne bière ?

Le travail n’est, néanmoins, pas sans risque. Les échecs, mais aussi les accidents, sont relativement fréquents… Se blesser lors de la réalisation d’une tâche n’est pas anodin puisque les stats vont alors drastiquement dégringoler, obligeant le joueur à travailler de nouveau d’arrache-pied pour retrouver toutes ses facultés. Rappelons que le travail s’effectue automatiquement et ne demande aucune action au joueur si ce n’est de choisir la tâche qu’il souhaite réaliser… depuis les menus.

Faire la fête, c’est quand même chouette !

L’une des particularités du soft, est de pouvoir prendre part à la vie du village. Les traditionnelles échoppes s’y retrouvent sans mal avec quelques étalages d’armes et d’armures, mais aussi des herbes médicinales ou encore des bains chauds réconfortants. Ces derniers sont aussi l’occasion de faire le plein en potins… parfois utiles dans la réalisation de certaines missions.

La vie du village compte de nombreuses fêtes et anniversaires, qui vous permettront de resserrer toujours plus fort les liens avec vos amis. Les discussions et les retrouvailles autour d’une bonne chope de bière (encore !) sont fréquentes et permettront de refaire le monde. Le jeu est en effet particulièrement bavard, avec des personnages prolixes qui ne manquent pas de quelques anecdotes à raconter. Si quelques onomatopées vocales sont en japonais, les traductions sont bien en français.

Ces moments de complicité sont indispensables dans la progression de l’histoire, mais aussi pour retrouver forme et sourire pour attaquer pleinement les prochaines journées.

La bagarre, la bagarre, la bagarre !

Malgré cette quiétude de façade, le continent n’en est pas moins envahi par quelques bestioles belliqueuses. De nombreuses missions vous seront confiées et seront l’occasion de sortir du village pour explorer les alentours.

Ces explorations se font sensiblement automatiquement, avec un nouveau déplacement horizontal, plus ou moins rapides selon les directives du joueur. Le chemin ne sera néanmoins pas sans embûches avec quelques ennemis qui vous barrent la route. L’heure est venue de montrer à quel point vous, et votre équipe êtes devenus forts !

L’équipe comptera jusqu’à 3 compatriotes, que vous aurez pris soin de former au préalable (sinon gare à la défaite !). Au fil de votre aventure, de nouvelles rencontres se déclencheront et donneront lieu à quelques nouvelles amitiés. Chaque protagoniste ne manquera pas de vous faire partager son métier et également les nombreux travaux associés qui seront susceptibles d’accroître les stats de votre choix. Une fois embarqué en mission avec vous, chaque personnage pourra agir selon ses compétences sur le champ de bataille… N’oubliez pas de les armer/protéger convenablement afin qu’ils ne soient pas anéantis au premier coup porté par l’ennemi !

Les combats se déroulent au tour par tour, avec un choix classique entre les attaques traditionnelles, la magie, l’utilisation d’un objet, sans oublier les attaques spéciales qui pourraient bien vous sortir de quelques panades. La barre de PV reste votre objectif : les vôtres doivent rester suffisamment pleines, tandis qu’il convient de réduire à néant celles de vos ennemis. La stratégie est de mise, puisqu’un astucieux jeu de combo est disponible afin de décupler les forces des attaques.

Le joueur est tenu par la main : les actions à mener pour multiplier les combos sont distinctement mises en avant. Néanmoins, il ne suffira guère de les sélectionner bêtement pour sortir victorieux du combat : ces dernières nécessitent le plus souvent un certain nombre de points de magie, des points qu’il va falloir augmenter sensiblement par le travail si vous souhaitez utiliser encore et encore les combos ! Chez NT, nous avons plutôt privilégié les points de vie et la force… Chaque partie est ainsi différente, avec des héros qui peuvent se perfectionner dans un ou plusieurs critères bien précis et choisis par le joueur.

Les retours de quêtes seront l’occasion d’échanger à nouveau avec les villageois, mais aussi de faire les comptes sur ce que vous avez obtenu dans la mêlée.

Une vie de stats

Voilà bien un aspect surprenant, qui pourrait laisser certains joueurs désabusés : la réalisation des multiples métiers (de plus en plus nombreux au fil des expériences du jeu) se contente à de simples choix dans un menu (assez joli par ailleurs). Les différentes professions ne sont dès lors que des supports pour augmenter ses stats et créer le héros parfait, selon nos propres critères (et de la persévérance). Aussi, de nombreux bonus sont disponibles, augmentant sensiblement l’aspect stratégique où le repos devra être sélectionné au bon moment pour maximiser les gains d’expérience. Ces nombreux allers-retours dans les menus, malgré une fluidité indéniable, pourraient bien décontenancer certains joueurs et laisser un peu leur plaisir sur la touche.

Néanmoins, celles et ceux qui apprécient cette véritable prise en main des capacités du joueur, sans se soucier de quelconques mini-jeux pour y parvenir, seront ravis. Ici, seul un pourcentage indique le risque d’échec. Aussi, il convient d’être suffisamment en forme pour maximiser ses chances de réussites : un héros fatigué et mal luné sera nettement moins efficace qu’un petit gars guilleret.

Le travail sera d’autant plus important que les premières missions peuvent paraître bien difficiles pour qui ne prend pas un soin méticuleux à sa préparation. Les coups portés aux ennemis sont dès lors ridicules et l’échec probable… Ainsi, il est indispensable de ne pas négliger le travail, les nombreuses stats, mais aussi les préparatifs traditionnels (notamment les armes, les armures, mais aussi les quelques objets bien utiles).

Digression graphique

Rapidement, le joueur sera probablement surpris par les choix graphiques des développeurs. Si les petits personnages sont plutôt réussis, avec des bouilles rondes et attachantes, avec des personnalités identifiables, le déploiement horizontal, quant à lui, laisse la part belle au flou. Si ce dernier avait pour but un effet esthétique, notamment par l’intégration du flou au premier plan, le rendu final manque assurément de netteté. Au final, c’est à vive allure que le joueur déambulera sur le continent, s’intéressant plus au font qu’à la forme.

Le bestiaire est assez classique, avec des ennemis plus ou moins coriaces, dotés de points faibles qu’il faudra déterminer. Les boss ne manqueront pas à l’appel, ainsi que quelques variantes dans la puissance des ennemis qui peuvent soudainement se montrer plus agressifs. Bien préparé, le joueur ne devrait pas rencontrer trop de difficulté… La patience et la persévérance sont de mises avant de partir en mission pour arracher les yeux des méchants monstres ! Sinon, ce sont les vôtres qu’ils arracheront.

Various Daylife est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch pour un peu moins de 30 euros.

Le saviez-vous ?

Various Daylife a été conçu par la même équipe que celle à l’origine de Bravely Default et d’Octopath Traveler !

Conclusion 6.8 /10 Various Daylife parvient à se démarquer des autres simulations grâce à mélanger astucieux de plusieurs stratégies de jeu : à la fois la parfaite gestion de ses stats, grâce à des métiers et de très nombreux travaux à réaliser pour devenir plus fort ou plus habile ; mais aussi l'harmonie sociale, indispensable pour garder auprès de soi une équipe soudée et solidaire. Au gré de nombreux échanges, le joueur découvrira peu à peu l'histoire de ce nouveau continent, avec ses difficultés et ses moments de joie. Les explorations seront l'occasion de mettre en pratique toutes les formations acquises au gré des multiples travaux quotidiens. La stratégie est ainsi sans cesse au cœur du jeu séduira sans mal les amateurs de chiffres et de voyages dans les menus. LES PLUS Des personnages attachants, avec de bonnes frimousses et des personnalités distinctes.

Des personnages attachants, avec de bonnes frimousses et des personnalités distinctes. Prendre part à la découverte de ce nouveau continent : travailler, s'ouvrir aux autres, partir en mission...

Prendre part à la découverte de ce nouveau continent : travailler, s'ouvrir aux autres, partir en mission... Une difficulté accessible pour qui prend le temps de (beaucoup) travailler en amont.

Une difficulté accessible pour qui prend le temps de (beaucoup) travailler en amont. Traduction française disponible LES MOINS Des menus, des menus, des menus...

Des menus, des menus, des menus... Que ce petit monde est bavard... !

Que ce petit monde est bavard... ! C'est flou n'est-ce pas ? Détail de la note Graphismes 0

Bande-son 0

Gameplay 0

Interface 0

Fun 0