Le développeur Night School Studio vient d’annoncé Oxenfree II : Lost Signals a été reporté à 2023.

Night School Studio a déclaré qu’il utiliserait ce temps supplémentaire pour rendre le jeu « vraiment spécial et ajouter plus de localisations ». Vous pouvez lire l’intégralité de la déclaration ci-dessous. Oxenfree II : Lost Signals a été révélé sur Nintendo Switch en avril 2021. Comme le titre était prévu pour plus tard cette année-là, il s’agit techniquement du deuxième retard pour le jeu.

Nous devons à notre incroyable communauté de faire d’Oxenfree II : Lost Signals le meilleur jeu possible. Voir votre fan art, lire vos commentaires enthousiastes et communiquer avec vous alimente notre ambition de faire de ce jeu notre meilleur jeu. Afin de rendre Oxenfree II vraiment spécial et d’ajouter plus de localisations, nous déplaçons notre date de sortie à 2023. Merci pour votre patience, votre soutien et votre compréhension. Nous sommes impatients de partager le jeu avec vous. Restez à l’écoute !