Voyage incroyable à travers l’histoire des jeux vidéo, Atari Mania est une collection de microjeux rassemblés autour d’un récit rétro hilarant d’exploration et de surprises.

Une date de sortie définitive est tombée pour Atari Mania, un mashup de microjeux. Les joueurs Nintendo Switch pourront le récupérer à partir du 13 octobre 2022. Atari Mania met les joueurs dans la peau du gardien de la chambre forte d’Atari. C’est au joueur de réparer et de défendre les titres Atari corrompus, en rétablissant l’ordre dans les jeux classiques et en évitant la colère des ignobles « pixels morts ».

Vous incarnez le gardien du Local d’Atari, l’endroit où tous les jeux cultes d’Atari sont entreposés. Un soir, un pixel mort apparaît et rapidement, tout dégénère !! Les jeux que vous connaissez et aimez commencent à se transformer, muter et se combiner en une série de défis de plus en plus fous. C’est à vous de combattre les pixels et autres méchants inattendus, et de rétablir l’ordre dans le Local !

Des mélanges de malade : Plus de 150 microjeux déments couvrent l’ensemble du catalogue d’Atari, d’Asteroids à Yars’ Revenge. Combattrez des mille-pattes avec une raquette de Pong!

Une exploration excellente : Résolvez des casse-têtes difficiles et utilisez des outils pour progresser à travers le Local tout en découvrant des œufs de Pâques et des trophées Atari.

Un style parfait au pixel près : Une mise à jour visuelle rétro charmante du style classique de l’Atari 2600.

Des personnages comme vous ne les avez encore jamais vus : Retrouvez-vous face à antenne avec les plus grands jeux et personnages de l’histoire des jeux vidéo. Vous ne verrez plus jamais Bentley Bear de la même façon, croyez-nous !

Une vraie mine d’or de l’histoire d’Atari : Les objets de collection abondent, notamment les dessins, les posters, et les manuels.

Un délice de chiptunes : Une bande-son rythmée et joyeuse d’inspiration rétro.