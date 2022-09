Le titre indépendant très apprécié arrive sur de nouvelles plateformes après un lancement réussi sur Xbox Series S|X, Xbox One, Mac, PC et Xbox Game Pass en mars !

Grand Rapids, Michigan – 27 Septembre, 2022 – FINJI, l’éditeur indépendant à l’origine des titres indé primés Night in the Woods, Overland et Chicory : A Colorful Tale est fier d’annoncer l’arrivée aujourd’hui de TUNIC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch, six mois après sa sortie initiale ! Le jeu est désormais disponible pour 29.99 EUR sur PlayStation et 27,99 EUR pour Nintendo Switch.

Conçu pour rappeler les sentiments des jeux d’action et d’aventure classiques, TUNIC met en scène un petit renard héroïque qui explore une terre étrangère qui cache des dangers à chaque coin de rue. Découvrez des objets uniques, de nouvelles techniques de combat et des secrets arcaniques alors que notre héros se fraye un chemin dans un nouveau monde intriguant.

Développé par une équipe de développeurs chevronnés connue sous le nom de TUNIC Team, et doté d’une bande-son originale du compositeur Lifeformed (Dustforce) et de Janice Lee, Tunic permet aux joueurs d’affronter des bêtes colossales, de collecter des objets étranges et puissants et de percer des secrets perdus depuis longtemps. Localisé en plusieurs langues, les joueurs pourront jouer à Tunic en: Anglais, bulgare, canadien, français, tchèque, danois, allemand, grec, espagnol, finlandais, français, hongrois, italien, japonais, coréen, espagnol Latam, néerlandais, norvégien, polonais, portugais brésilien, portugais, roumain, russe, chinois simplifié, suédois, chinois traditionnel, turc et ukrainien.