Les développeurs Softstar Entertainment et DOMO Studio et l’éditeur eastasiasoft ont annoncé que l’action-RPG Xuan-Yuan Sword VII sortira sur Nintendo Switch l’année prochaine. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus d’informations sur la version Nintendo Switch de cette aventure.

Xuan-Yuan Sword VII a d’abord été lancé sur PC via Steam dans le monde entier et sur PlayStation 4 en Asie le 29 octobre 2020, puis sur PlayStation 4 au Japon le 10 décembre 2020, et sur PlayStation 4 et Xbox One dans le monde entier le 30 septembre 2021.

Xuan-Yuan Sword VII est un ARPG présenté dans une perspective à la troisième personne. L’intrigue est ancrée dans l’histoire et la mythologie chinoises. Les joueurs jouent le rôle de Taishi Zhao, un épéiste calme et fiable qui a connu un destin tragique. Pour protéger sa famille bien-aimée, Taishi Zhao entreprend un voyage dans ce royaume chaotique pour découvrir la vérité.

À la fin de la dynastie des Han occidentaux, le puissant premier ministre de la Chine a supplanté son empereur et a construit une nouvelle dynastie appelée Xin. Cette année-là, des mots sont apparus sur les rochers, des châteaux de pierre sont apparus dans les champs, et des tombes anciennes se sont fissurées, des signes extraordinaires sont apparus, annonçant une période de paix et de prospérité. Un étrange billet de bambou dans la crypte du Marquis de Liu a été remis à l’astrologue de la Cour. Cette nuit-là, le manoir de Taishi a été gravement endommagé par un incendie bizarre. Toute sa famille a été tuée dans l’incendie et la feuille de bambou a disparu. Dix ans plus tard, la prospérité mentionnée dans la prophétie n’est jamais arrivée. Une décennie de guerre et de famine, le peuple était misérable, et le chaos s’était répandu dans le pays. A cette époque, la barrette de bambou qui avait disparu depuis 10 ans émergea à nouveau, elle provoqua un tumulte…