Ravenscourt et Voxler sont heureux d’annoncer aujourd’hui la date de sortie de Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux. Le prochain épisode de la célèbre franchise de karaoké sortira le 15 novembre 2022 sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5 et Xbox.

A cette occasion, retrouvez toutes les musiques qui composeront ce nouvel opus. Let’s Sing 2023 proposera aux joueurs des hits actuels de la chanson française et internationale, tout comme des classiques.

Playlist complète :