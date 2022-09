On en parlait ici et là, c’est désormais une réalité ! En effet, depuis… aujourd’hui (29/09/2022), vous pouvez vous procurez The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary sur Nintendo Switch. Vous avez le choix entre l’édition complète incluant l’extension Anniversary pour 69.99 euros ou alors uniquement l’extension Anniversary pour 19.99 euros. Pour le moment, seul l’achat sur l’eShop est possible et rien n’est annoncé quand à une éventuelle sortie physique…

Avez-vous déjà tenté l’aventure Skyrim ?

Lauréat de plus de 200 récompenses du Jeu de l’année, The Elder Scrolls V: Skyrim fête ses dix ans d’aventure. L’Anniversary Edition comprend tout une décennie de contenu : le jeu principal salué par la critique et ses extensions, ainsi que du contenu inédit, dont des quêtes, des donjons, des boss, des armes, des sorts et plus encore. Skyrim® donne vie à un monde virtuel complet à explorer comme bon vous semble, y compris avec de nouvelles fonctionnalités comme les capteurs de mouvement ainsi que des tenues et équipements de l’amiibo The Legend of Zelda™ compatible. Terrassez vos ennemis en vous armant de l’Épée de Légende, protégez vous à l’aide du Bouclier Hylien ou montrez votre côté héroïque en arborant la Tunique de Prodige. Redécouvrez la liberté de choix et d’aventure légendaire de Skyrim. Les dragons, depuis longtemps disparus depuis l’avènement des Parchemins des anciens, sont de retour, et l’avenir de Bordeciel est menacé. En tant qu’Enfant de dragon, le héros détenteur du pouvoir de la Voix annoncé par la prophétie, vous êtes le seul qui puisse se mesurer aux dragons.

LE RENOUVEAU DE LA FANTAISIE ÉPIQUE

Skyrim réinvente et révolutionne l’univers de la fantaisie épique en monde ouvert en donnant vie à un monde virtuel complet à explorer comme bon vous semble.

VIVEZ UNE AUTRE VIE, DANS UN AUTRE MONDE

Incarnez le personnage de votre choix, et faites ce que vous voulez ; redécouvrez la liberté de choix, de narration et d’aventure légendaire de la saga The Elder Scrolls.

VOUS ÊTES CE QUE VOUS JOUEZ

Faites votre choix parmi des centaines d’armes, de sorts et de pouvoirs.

AFFRONTEZ DES DRAGONS

Mesurez-vous à des dragons anciens comme vous n’en avez jamais vus. En tant qu’Enfant de dragon, découvrez le secret de leur puissance et maîtrisez leur pouvoir.

CONTENU INCLUS

Le pack Anniversary Edition comprend le jeu principal et les nouveaux contenus, ainsi que les trois extensions officielles : Dawnguard, Hearthfire et Dragonborn.