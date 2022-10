Dragalia Lost est une nouvelle IP mobile, fruit d’une collaboration Cygames et Nintendo. Un Action RPG mis en service en 2018 et dont la fin de service a été annoncé pour ce 30 Novembre 2022. Dans Dragalia Lost, nous incarnons le prince Scion du Royaume d’Alberia. Il hérite du pouvoir de former des pact avec les dragons de son royaume afin de pouvoir prendre leur forme et user de leur pouvoir. Constatant quelques anomalies au sein de son royaume, il part dans l’intention de corriger cela. Dragalia Lost a eu droit à de nombreuses collaborations notamment avec des licences comme Monster Hunter ou Fire Emblem. Pour le clap de fin, Nintendo met en ligne le générique de fin que nous partageons ci-dessous avec vous, accompagnée d’une sélection personnelle de vidéo ou de musique du jeu.

Generique de fin du jeu

Pub et intro du jeu

Boss theme: Ryuuseitoshi

Evenement: Resplendent Refrain

Collaboration Fire Emblem