Le développeur Impact Gameworks a annoncé qu’il allait porter son RPG old-school, Flowstone Saga, sur la Nintendo Switch en 2023.

Combattez des monstres dans un système de combat unique basé sur des puzzles ! En utilisant le pouvoir des blocs qui tombent, combinez de puissantes attaques combo, utilisez des pouvoirs élémentaires, lancez des objets, sabotez les attaques ennemies et gagnez en puissance pour tout contrecarrer, des modestes Beewis et Furets Cookie aux Craggans et Oxolotls de combat. Flowstone Saga propose des combats en temps réel ou au tour par tour, où vous (et éventuellement votre groupe) affrontez jusqu’à trois monstres en même temps. Alors que les monstres et vos alliés agissent automatiquement, le personnage principal – Mirai – contrôle le déroulement de la bataille sur le plateau de jeu. En effaçant des lignes, vous infligez des dégâts à un monstre avec une attaque normale. Effacez plusieurs lignes à la fois pour des coups bien plus puissants. Mais ce n’est que le début ! Vous devrez faire correspondre soigneusement les cristaux de lien qui apparaissent pour accumuler de la chaleur et augmenter les dégâts, éliminer les orbes utiles pour vous soigner ou déclencher des attaques spéciales, utiliser la flasque pour lancer des effets d’objets puissants sur le plateau, et vous défendre contre des monstres mortels. Pour chaque capacité dont vous disposez, les monstres apportent la leur : ils détruiront votre plateau (et vos HP) avec des attaques comme le souffle de feu, la paralysie, les tempêtes de sable, les lasers qui détruisent les tuiles, et bien plus encore. Vous débloquerez également des pouvoirs qui vous permettront d’infuser le plateau avec des éléments magiques comme le feu, la glace et la foudre, de lancer des pièces directement sur les ennemis, de créer des pièces géantes, de réparer votre plateau et d’améliorer les combos. Combiné à un arbre de Perk passif et même à un système d’emplois, des tonnes de stratégies uniques sont possibles. Ce jeu est différent de tous les RPG ou jeux de puzzle auxquels vous avez joué ! Avec ce système, vous devrez utiliser votre intelligence et vos tactiques pour créer la meilleure stratégie pour chaque rencontre… et le scénario de la bataille peut changer à tout moment !