Avis aux nostalgiques des salles d’arcade : découvrez le contenu rétro de la Limited Edition du jeu !

Paris, le 4 octobre 2022 – Microids est ravi de dévoiler ce jour de nouvelles informations concernant le mode Battle Royale d’Arkanoid Eternal Battle dans un tout nouveau trailer , ainsi que le contenu de la Limited Edition du jeu. Développé par le studio français Pastagames, le titre invitera les joueurs à découvrir ou redécouvrir le célèbre casse-briques dans une version revisitée et remise au goût du jour, et à s’affronter en ligne jusqu’à 25 joueurs dans le mode cross-play inédit Eternal Battle.

Arkanoid Eternal Battle sortira le 27 octobre prochain sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch, consoles Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

Pour rappel, une démo du mode Battle Royale du jeu est actuellement disponible sur Steam !

Les joueurs nostalgiques de l’ambiance des salles d’arcade des années 80 et 90 seront par ailleurs heureux de découvrir le contenu de la Limited Edition du jeu aux couleurs rétro, déjà disponible en précommande.

Découvrez les secrets du Battle Royale du jeu, le mode Eternal Battle, dans un nouveau trailer !

Dans le mode Eternal Battle, 25 joueurs s’affrontent dans une course au scoring effrénée où le dernier survivant remporte la partie !

Les joueurs disposent d’un nombre de vies infini, mais attention ! Perdre votre ‘Energy Ball’ diminue votre score total de 10%, et les joueurs au score le plus bas se font éliminer à intervalles réguliers.

Cependant, n’ayez crainte ! Vous pouvez échapper aux éliminations en utilisant des pouvoirs spéciaux, qui vous permettront d’accéder à une sélection de capacités particulièrement redoutables. Chacun de ces pouvoirs offre un atout stratégique capable de renverser le cours de la partie, et s’ils sont employés au bon moment, vous permettront de triompher de vos adversaires !

Voici un aperçu des effets de quelques-uns de ces pouvoirs :

Altérations visuelles de l’écran ennemi pendant plusieurs secondes

Diminution temporaire de la taille du ReVaus (vaisseau) ennemi de 50%

Augmentation significative de la vitesse de l’Energy Ball ennemie pendant une durée limitée

Lorsqu’il ne reste que 4 joueurs en lice, la phase finale du mode Eternal Battle débute : votre adversaire devient DOH lui-même. Touchez-le autant que vous pouvez pour marquer des points et augmenter votre score. Toutes les 45 secondes, DOH se débarrassera du joueur au score le plus bas, faites donc attention à bien rester concentré jusqu’à la fin de la partie. Le joueur au score le plus élevé à la fin de cette phase affrontera DOH seul. Si vous le battez, vous remportez la partie !

Replongez dans la folie des salles d’arcade des années 80 avec les versions physiques rétro du jeu, déjà disponibles en précommande !