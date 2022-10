C’est l’heure de la rentrée ! Prenez votre cahier à petits carreaux, votre stylo bleu et préparez-vous à gribouiller ! Votre objectif est de venir à bout des vilains robots dessinés partout sur votre cahier !

Mais qu’est-ce qu’il nous raconte celui-là ? C’est exactement ce que vous êtes en train de vous dire. Ne vous inquiétez pas, nous rentrons dans le vif du sujet immédiatement !

Aujourd’hui, c’est le titre Robots Under Attack! dont il est question. Un jeu moins cher qu’un croissant qui vous donnera quelques défis qui vous sembleront simples au premier abord, mais vous vous rendrez vite compte que les robots, ce ne sont pas des rigolos !

Robots Under Attack! a ce feeling – pur jeu d’arcade à l’ancienne -, un objectif – détruire les robots présents sur les plateaux – avec des moyens – un arc et diverses flèches –, le tout le plus rapidement possible pour faire grimper le score. Bien évidemment, plus vous allez avancer dans le jeu, plus les obstacles viendront ajouter peps et difficulté à votre partie. Du bidon d’essence explosif, au rayon laser en passant par la bombe, sans oublier la scie digne d’un film d’horreur, il vous faudra utiliser tous les éléments mis à votre disposition pour atteindre votre but, détruire du robot !

Coté graphisme, nous allons attaquer par ça, car il n’y a pas beaucoup de choses à dire : sur un fond quadrillé tel un cahier d’écolier, nous retrouvons chaque niveau dessiné au stylo Bic. Robots, bidons d’essence, bombes, laser, portail, tout est en harmonie et heureusement, nous n’aurions pas aimé voir un mix de format couleur ou nous ne savons quoi. C’est sobre et c’est efficace. L’animation des robots marche plutôt bien, ils ne sont pas fixes, mais lorsqu’on les abîme, ils se plient en deux pour donner au joueur une sensation de jouet cassé. Petite animation, mais grande efficacité !

Le design est également une part importante du gameplay, qui lui est plutôt simple, mais propose plein de petites subtilités qui pourraient satisfaire un grand nombre de joueurs. Avant de rentrer dans le détail, il faut savoir que plusieurs façons de jouer nous sont proposées : en version classique, avec la motion gaming en calibrant les Joy-con ou avec l’écran tactile qui est pour une fois pleinement exploité. C’est un fait assez rare pour le noter.

Pour ce test nous avons exclusivement joué avec les contrôles classiques à savoir les Joy-con attachés à la Switch et parfois, pour certains défis, directement à l’écran tactile. Si vous avez fait le jeu avec la motion gaming, n’hésitez pas à nous faire un retour en commentaire parce que nous sommes réellement curieux de connaître votre ressenti.

Bref, revenons-en au gameplay du jeu. Comme nous vous le disions plus haut, c’est un gameplay assez basique au final, on utilise un arc avec ses munitions pour détruire des robots disposés sur 100 niveaux, chacun avec ses petites spécificités. Vous allez devoir utiliser des flèches explosives, des flèches classiques, des flèches enflammées. Pendant l’espace de quelques niveaux, vous serez le nouveau Hawkeye !

Le design, simpliste en bleu sur la feuille de cahier a un avantage pour le gameplay, il permet, en utilisant une autre couleur, ici le rouge, de vous donner votre zone d’action. La zone d’action qu’est-ce que c’est ? C’est un petit cercle à partir duquel vous devez démarrer votre tir pour atteindre votre objectif. Pour vous donner une image plus parlante, prenez Angry Birds : vous remplacez les oiseaux par un arc et des flèches et les châteaux à détruire par des robots et vous avez à peu près l’idée de ce qu’est Robots Under Attack!

Évidemment, ce n’est pas un simple clone de Angry Birds, ce serait plutôt réducteur. Robots Under Attack! possède ses propres mécaniques et ses propres contraintes, tout en restant dans son univers. Vos obstacles, de la caisse en bois aux bidons explosifs en passant par le ventilateur qui fait dévier vos flèches, vous allez devoir composer avec tout ça pour passer les niveaux.

Cependant, tout n’est pas rose. Les contrôles classiques bien qu’efficaces ne sont parfois pas très bons. Clairement, la trajectoire qu’on les flèches n’est parfois absolument pas la même que celle que l’on a visualisé. La faute probablement à l’image que nous avons du tir à l’arc dans les jeux où l’angle de la flèche tombante est à prendre en compte. Ici, ce n’est pas toujours le cas et parfois lorsque nous faisons passer une flèche devant un ventilateur, sa direction est scientifiquement extraordinaire, les notions de distorsion et d’apesanteur sont assez incroyables ! Ce n’est pas insurmontable, mais ça vous fera parfois recommencer un niveau plusieurs fois avant d’arriver à bien contrôler la trajectoire voulue. Et entre nous, bien souvent, les contrôles tactiles finissent par être une réelle aide.

Nous ne nous étalerons malheureusement pas non plus sur la bande son qui n’est pas des plus intéressantes et qui a fini par nous agacer : une sorte d’impression d’être sur une attente téléphonique d’un SAV opérateur, du coup, nous avons coupé le son pour pouvoir nous concentrer sur la partie.

Un dernier petit avertissement : le jeu n’est disponible qu’en anglais ou en russe, pas dérangeant en soit étant donné qu’on ne vous raconte pas d’histoire, mais si vous proposez le jeu à des enfants, l’anglais peut être bloquant.

Conclusion 6.3 /10 Il n’en reste pas moins que c’est un bon petit jeu passe-temps, qui aurait probablement connu un plus grand succès sur mobile : le support idéal. Cependant, pour le prix, il vous offrira quelques heures de jeux et surtout la paix sur la route pour occuper les enfants… Ce qui peut être un argument non-négligeable ! LES PLUS Direction artistique façon dessin

