Maintenant que les amiibo « Minecraft » de Super Smash Bros. Ultimate sont sortis, la prochaine figurine en préparation est logiquement Sephiroth.

Un premier aperçu de la figurine aurait été récemment été posté par l’utilisateur de Twitter zaypiie. La source n’est pas très claire, mais on pense que la photo a été prise lors d’une convention en Allemagne.

Sephiroth a été officiellement confirmé pour la gamme amiibo de Smash Bros. Ultimate en octobre 2021. On ne sait toujours pas quand Sephiroth sera disponible. Même après le lancement de ces figurines, Nintendo n’en aura pas fini avec la gamme d’amiibo de Super Smash Bros. Ultimate. Mythra, Pyra et Kazuya suivront également à l’avenir. Le seul point d’interrogation est Sora, bien que tous les personnages de Smash Bros. reçoivent généralement leur propre amiibo.

Looks like this is from the Zürich Pop Con & Game Show. I was there too and saw the amiibo display, but didn’t notice the Sephiroth amiibo.

— Don Wei (@realDonWei) October 4, 2022