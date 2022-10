Si le nom d’Ysbryd Games ne vous dit rien, c’est normal. Cet éditeur de jeux vidéo n’a pas sorti de jeu qui a retenu notre attention, jusqu’à aujourd’hui. No place for Bravery, leur nouveau jeu, se veut plus ambitieux que leurs précédentes productions. Ysbryd Games, va-t-il réussir cette fois à marquer nos esprits ?

Un père dévoué

Votre aventure débute sur un feu de camp. Votre personnage, Thorn, est parti chasser avec Leaf, sa fille. Alors qu’ils chassent un sanglier, un étrange homme surgit de nulle part, s’empare de la fille et disparaît. Quel cauchemar ! Vous vous réveillez en sursaut, tout transpirant. Ce mauvais rêve remémore à Thorn ce qu’il s’est passé 10 ans auparavant. Depuis ce jour, cet homme n’aspire qu’à une seule chose : retrouver sa fille. Mais hélas, avec le temps, Thorn a arrêté de chercher. Jusqu’au jour où le kidnappeur de Leaf refait surface devant vous ! Leaf est-elle toujours vivante ? Il est temps de reprendre les recherches.

C’est ainsi que Thorn part à la recherche de Leaf. Accompagné de Phid, son fils adoptif, notre aventurier vieillissant devra parcourir le dernier Continent pour espérer revoir sa fille chérie. Tout au long de notre avancée dans l’histoire, la relation entre un père et ses enfants est au centre de l’attention. Seriez-vous prêt à tout pour vos enfants ? Même à devenir une brute sanguinaire ? C’est un peu la question qui nous est régulièrement posée dans No place for Bravery.

Si vous êtes tenté de dire non en guise de réponse, le jeu pourra s’achever bien rapidement. C’est ce qui nous est arrivé d’ailleurs. Au début du jeu, la femme de Thorn lui avoue que s’il repart à la recherche de sa fille, elle ne voudra plus le voir. Si vous lui répondez que vous restez, une petite cinématique apparaîtra et puis… fin du jeu ! Vous êtes donc mis à l’épreuve constamment dans le jeu, car ce genre de choses pourra se reproduire plus tard…

Nous avons donc un père qui cherche sa fille. Ok, c’est un peu banal non ? Eh bien, il n’y a pas que ça. Notre quête est parsemée d’embûches à travers un monde assez complexe. Thorn était autrefois un membre de l’Ancien Ordre dont le but principal n’était rien de moins que sauver le monde de la destruction du grand Colosse. Mais c’était il y a bien longtemps. Cet Ancien Ordre appartient au passé et désormais, le chaos a pris sa place.

Cet univers est très cohérent et intéressant à découvrir. On prend plaisir à lire les différents récits que nous trouvons sur notre chemin. Cela nous permet également de mieux s’immerger dans ce monde impitoyable, du début jusqu’à la fin et son dénouement très surprenant…

Un souls like qui manque un peu de peps

Nous contrôlons donc Thorn, un guerrier vieillissant à la recherche de sa fille. Votre tâche ne sera pas des plus aisée car nous sommes ici dans un souls like. Il faudra donc bien comprendre les différents enchaînements de vos adversaires pour les esquiver ou vous protéger derrière votre bouclier. Cela vous demandera de faire preuve d’un bon timing afin d’infliger de gros dégâts et de ne pas en subir.

Dans la gestion des combats, vous garderez ainsi un œil régulier sur votre barre de vie, votre jauge de posture et votre endurance. La posture concerne le nombre de dégâts que peut encaisser votre bouclier avant que vous ne soyez étourdi par la prochaine attaque. L’endurance, quant à elle, diminue à chaque action que vous effectuez. Lorsqu’elle est vide, il vous faudra quelques secondes pour qu’elle se remplisse et que vous puissiez à nouveau attaquer ou esquiver.

En ce qui concerne l’équipement, vous pourrez utiliser votre fidèle épée et son bouclier, une énorme masse d’armes et enfin une arbalète. Chaque arme possède des qualités et des défauts. Ce sera donc à vous de voir quelle arme utiliser et à quel moment. De plus, chacun de vos outils de guerre possède des capacités spéciales qu’il vous sera possible de débloquer. Ces capacités, si elles sont utilisées, demanderont un petit temps de rechargement avant de pouvoir les utiliser une nouvelle fois.

Vous pourrez également avoir des objets dans votre inventaire en les achetant ou en les récupérant sur les cadavres de vos ennemis. Des potions de vie, des bombes explosives ou acides ainsi que des couteaux de lancer pourront être récupérés. Il n’y a finalement pas beaucoup d’objets différents à récupérer. Si cela permet d’aller à l’essentiel, nous aurions apprécié plus de diversité dans les objets qu’il nous est possible d’obtenir.

Puisque l’on parle de manque de diversité, ce défaut touche également les ennemis. En tout et pour tout, il doit y avoir au maximum une dizaine d’adversaires différents. Nous aurions grandement aimé là aussi affronter plus d’ennemis différents.

Enfin, en termes de sensation, nous avons trouvé le jeu parfois mal dosé et mou du genou. Certains adversaires sont coriaces et d’autres assez simples finalement. De plus, nous avons observé parfois de légers ralentissements qui ont nui à notre expérience de jeu. Et dans un souls like, les ralentissements en plein combat peuvent être fatals pour le joueur…

Techniquement à peaufiner

Comme dit précédemment, l’aspect technique du jeu nous a posé quelques soucis à cause de ralentissements. Mais ce n’est pas tout. Nous avons également rencontré quelques bugs. Heureusement, une mise à jour en a corrigé certains le jour de la sortie du jeu. Mais force est de constater qu’il en reste quelques-uns. Nous avons par exemple affronté un boss invisible et impossible à toucher… En relançant la console, le problème n’est pas réapparu mais bon, c’est un bug assez surprenant pour être signalé.

Si on oublie les quelques bugs, No place for Bravery nous propose des graphismes en pixel art de plutôt bonne facture. Les décors, eux aussi, sont plutôt beaux à regarder. Et si on ajoute à cela une bande-son très correcte on obtient un bon mélange des goûts.

Conclusion 7 /10 No place for Bravery est un souls like qui manque un peu de pêche pour vraiment sortir du lot. Son univers bien fourni et son scénario vous tiendront néanmoins en haleine jusqu’au bout. Mais si vous êtes un habitué de ce genre de jeu, peut-être que vous ne trouverez pas votre bonheur par manque de challenge. LES PLUS Un bel univers

