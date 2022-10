La mise à jour 2 de Monster Hunter Rise : Sunbreak a été publiée il y a moins d’une semaine, elle a apporté un tas de nouveaux contenus, d’améliorations et plus encore à l’expérience Sunbreak.

Les joueurs attendent déjà avec impatience la prochaine grande mise à jour, et bien que nous n’ayons pas de date de sortie officielle, nous avons un calendrier. Capcom a confirmé que la mise à jour 3 de Monster Hunter Rise : Sunbreak sortira à la fin du mois de novembre 2022. La mise à jour 2 ayant été lancée le 29 septembre 2022, fin novembre pourrait littéralement signifier un jour ou deux avant la fin du mois. Capcom a indiqué que la mise à jour 3 comprendra plusieurs monstres, y compris des variantes et des versions plus puissantes.