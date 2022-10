Rotterdam, Pays-Bas – 6 octobre 2022 – SOEDESCO® sort un DLC gratuit pour leur point and click d’enquête et d’horreur psychologique Saint Kotar. Le DLC Saint Kotar: The Ritual sera disponible sur PC à partir du 14 octobre. Le jeu de base sortira sur Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch™ en novembre.

Ce DLC sortant bientôt, SOEDESCO et Red Martyr Entertainment révèlent de toutes nouvelles captures d’écran.

À propos du DLC Saint Kotar: The Ritual

Ce DLC gratuit est accompagné d’un nouveau personnage jouable, que les joueurs PC ont déjà rencontré dans le jeu principal sous le nom de Viktoria. Vous pouvez enfin vous plonger dans sa propre histoire et vivre ce qui lui est arrivé le soir précédant les événements du jeu principal. Accompagnez une femme en proie à ses propres démons dans cette toute nouvelle trame où elle tente de trouver la rédemption en découvrant ce qui est arrivé à son père disparu.

À propos de Saint Kotar

Dans ce jeu d’enquête et d’horreur psychologique narratif et à choix multiples, vous incarnez Benedek et Nikolay, deux hommes de Dieu tourmentés à la recherche de leur parente disparue dans une vieille ville consacrée à Dieu du nom de Sveti Kotar. Là, une présence mystérieuse, adepte de sorcelleries et de rituels démoniaques, se repaît des plus faibles. Les indices laissent à penser que votre parente disparue et impliquée dans d’horribles meurtres et dans de graves pratiques occultes, mais quelle est la vérité ? Et êtes-vous aussi à blâmer pour ce qui s’est passé ?

Assemblerez-vous les pièces du puzzle et mettrez-vous à jour la vérité derrière cette épouvantable présence séculaire ? Ou toute cette démence scellera-t-elle au contraire votre sort ?

Résolvez le mystère derrière l’implication de votre parente dans les étranges et morbides rituels de la ville

Alternez entre deux réalités pour parvenir à percer les terrifiants secrets de la ville

Agissez prudemment, car vos choix affecteront à la fois l’histoire et le gameplay

Découvrez des endroits cachés et accomplissez des quêtes annexes pour découvrir toute l’histoire