Vous aimez les simulations de vie à la ferme ? Avec ses petites plantations, ses animaux, ses villageois et ses immanquables récoltes de bois et de cailloux ? Vous avez du temps… beaucoup de temps ? Si vous avez répondu oui à toutes ces interrogations, poursuivez votre lecture…

Développé et édité par Studio Drydock, Wylde Flowers conte l’histoire de Tara, jeune citadine fraîchement arrivée dans le village de Fairhaven. Alors prise sous l’aile douce et généreuse de sa grand-mère, Tara est rapidement invitée à faire le tour du village pour faire la rencontre de tous ses occupants. La bonne… pardon… l’excellente nouvelle ? Le jeu est parfaitement traduit en français, avec des voix certes anglaises mais soumises à un véritable travail d’interprétation. Impossible de ne pas se laisser emporter par les petites histoires de chacun des personnages tant la mise en scène est bonne. Certes, après une dizaine d’heures de jeu, ces petits dialogues peuvent sembler un peu longs, mais les efforts prodigués aux paroles sont particulièrement notables. Et suffisamment rare pour être souligné !

Le soft débute ainsi, avec ces petites pérégrinations de Tara dans un village très charmant. Petits et grands évoluent dans un décor soigné et particulièrement propre, les marchands étalent leurs quelques marchandises, les enfants sont bien sagement à l’école tandis que le toboggan attend avec impatience leur retour. Tout cet univers dégage une sensation de bien-être et de fraternité… ce n’est pourtant pas le moment de ralentir, vous avez beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup, de choses à faire. Il ne s’agirait pas de passer ses journées à papoter.

Carotte, bois et cailloux : les éternels

Comme dans la grande majorité des jeux de ce type, il conviendra de réaliser sensiblement les mêmes tâches préambules : ainsi quelques cultures et autres récoltes de bois et de pierre devraient vous permettre de débuter pleinement votre activité de fermière.

La prise en main de Tara est très rapide : cette dernière se déplace simplement, bien qu’un peu lentement pour le moment. Une barre d’énergie trône au sommet de l’écran et deviendra rapidement votre fil conducteur de la journée : une fois cette barre épuisée, il est temps d’aller se coucher, ou bien de faire un bon repas (acheté ou cuisiné) pour retrouver un peu de peps.

Une seconde barre viendra prochainement compléter votre énergie : celle dédiée à la magie. En effet, la magie occupe une part importante dans le jeu. Chaque soir, un collectif se réunit dans les bois afin de faire le point sur la situation et former le nouveau membre qui n’est autre que… vous. Le jeu s’articule donc autour du cycle traditionnel de la journée et offre quelques événements horaires. La magie vous permettra notamment la réalisation de multiples potions mais aussi de quelques incantations bien utiles… Tout cela vous sera nécessaire pour retrouver de l’énergie, marcher plus vite (bonheur !), ou encore faire parler une boule de cristal pour connaître tous les petits secrets des villageois.

Ces derniers sont en effet pourvus de personnalités propres, avec de véritables histoires que nous vous conseillons d’écouter. Plus vous discuterez avec eux, plus votre affinité augmentera… qui dit affinité, dit proximité, dit sentiments amoureux. À vous de passer un maximum de temps avec l’heureux élu. Soulignons par ailleurs que le soft se montre ouvert et tolérant, avec des affections homosexuelles parfaitement envisageables.

Les bons petits plats seront aussi un bon moyen pour augmenter votre cote auprès de vos amis les plus chers. Chaque villageois a ses petites préférences… à vous de les découvrir. À moins que la boule de cristal ne soit votre alliée…

Patience et addiction

La puissance du jeu réside dans son (très) important contenu. Il faudra faire preuve de patience et de persévérance pour débloquer tout son potentiel… la simple adoption de votre première poule ne se fera pas avant plusieurs heures. Mais ces quelques heures ne manqueront pas d’activités pour autant, avec de la récolte de bois et de minerais, de la pêche, de la cuisine, ou encore simplement quelques requêtes à réaliser pour les villageois.

Le jeu est à ce point addictif qu’il rend l’aventure de plus en plus prenante, avec une Tara qui gagne en énergie, en vitesse, en capacités diverses. Une petite astuce permettra au joueur de gagner beaucoup d’argent (un indice ? Vous aimez le poisson pané ?) et aucune véritable difficulté n’est à signaler, plus le joueur s’investit, plus il décuplera son activité.

L’agrandissement de la ferme fait partie intégrante des missions confiées à Tara, avec des structures qui s’agrandissent quand d’autres se créent totalement. Bientôt, il ne s’agira plus véritablement de faire pousser des carottes, mais bel et bien de faire des teintures, ou encore de distiller de l’alcool. Et que diriez-vous d’un petit voyage dans le monde des fées ?

Charmant… jusqu’à la pointe de l’aiguille !

Le village de Fairhaven est réalisé avec un soin considérable… au-delà de ses structures pleines de couleurs, les développeurs ont poussé le réalisme jusqu’à afficher la bonne heure sur l’horloge de l’école…

Votre présence ne laissera personne indifférent… sans parler de votre formation continue pour devenir une véritable sorcière. Cette immersion dans ce petit monde est telle qu’il est parvenu à nous émouvoir, avec les joies de la vie mais aussi avec ses tristesses. Un petit chat est venu apaiser notre chagrin, choisissant notre ferme comme nouveau cadre de résidence, tandis que nous avions pris soin de le dorloter quotidiennement.

Les festivités du village seront aussi de la partie : les bambins n’hésiteront pas à vous prendre à part pour vous demander de les aider à préparer leurs petits travaux manuels. Les saisons s’enchaîneront, entraînant avec elles quelques bouleversements, notamment dans le choix de vos plantations.

Quelques petites coquilles sont à souligner, notamment cette phrase « X semble vraiment apprend à connaître Tara », mais ces dernières restent particulièrement rares face à la quantité de dialogues disponibles. Quelques personnages se sont figés face à nous, jusqu’à nous les laisser les traverser de part en part. Rien de gênant pour la poursuite du jeu.

Wylde Flowers est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 21 euros environ.

Le saviez-vous ?

Ce titre vous dit quelque chose… ?

Peut-être l’avez-vous découvert sur Apple Arcade en février dernier… c’est désormais avec beaucoup de joie que nous le retrouvons sur Nintendo Switch !

Conclusion 8 /10 Addictif. Terriblement addictif. Les amateurs de la ferme et de simulation de vie auront bien du mal à laisser la console de côté pour reprendre leurs occupations quotidiennes. Fluide, agréable et pourvu d'un contenu considérable, l'aventure dans la peau de la jeune Tara s'avère particulièrement prenante, avec un florilège d'activités considérable. Le potentiel, mais aussi le confort de jeu, s'étoffent au fil des heures, avec de nouvelles surprises à découvrir. La réalisation graphique du jeu est réussie, avec des décors soignés et des détails réussis. C'est bien simple, nous ne comptons plus nos heures à courir partout dans le doux village de Fairhaven... LES PLUS Des dialogues particulièrement réussis, avec des prises de paroles agréables et des intonations cohérentes. (Voix anglaises et sous-titres français)

Des dialogues particulièrement réussis, avec des prises de paroles agréables et des intonations cohérentes. (Voix anglaises et sous-titres français) Un contenu riche et varié : de nombreuses constructions à réaliser, une mine et une montagne à débloquer, un village à découvrir...

Un contenu riche et varié : de nombreuses constructions à réaliser, une mine et une montagne à débloquer, un village à découvrir... Des villageois très attachants avec de véritables personnalités.

Des villageois très attachants avec de véritables personnalités. Bonne prise en main générale. LES MOINS La barre d'énergie se vide très rapidement et peut s'avérer frustrante au début de l'aventure... persévérez, des solutions existent ! Détail de la note Graphismes 0

Bande-son 0

Jouabilité 0

Contenu 0

Addictif 0