SnowRunner, l’expérience off-road ultime à succès de Saber Interactive et Focus Entertainement, reçoit aujourd’hui sa deuxième extension, Saison 8 : Grand Harvest. Disponible pour les détenteurs du Year 2 Pass sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC, cette nouvelle expansion introduit une nouvelle région, composée de quatre grandes cartes estivales à explorer, où les Runners pourront essayer une nouvelle activité : l’agriculture ! Regardez le nouvel Overview Trailer pour connaître tous les détails de cette nouvelle expansion.

Jouez le tout pour le tout dans cette nouvelle saison de SnowRunner

SnowRunner vous fait découvrir pour la première fois les joies de l’agriculture dans sa saison 8 : Grand Harvest ! En pleine campagne, conduisez trois nouveaux véhicules pour rétablir une activité agricole durable suite à une série de mauvaises récoltes. Travaillez la terre grâce à l’incroyable puissance du tracteur lourd à 4 roues motrices Kirovets K700 et de sa version dernier cri K7M, transportez des engrais et des marchandises grâce à l’indémodable Step 39331 “Pike”. Explorez une nouvelle région, longue de 4km² de campagne à réhabiliter en rénovant la ville locale et son aérodrome, en construisant une infrastructure énergétique écologique, en réparant les équipements agricoles et plus encore !

Le Year 3 Pass arrive prochainement

Il est bientôt temps pour le Year 3 Pass d’étendre encore plus l’expérience Snowrunner, avec quatre nouvelles phases de contenu à venir, ainsi que de nouveaux véhicules, de nouvelles cartes, des add-ons et plus encore ! Ce Pass vous donnera immédiatement accès au DLC exclusif Save the Day Vinyl Wrap Pack, qui inclut quatre skins exclusifs pour le Freightliner M916, le Freightliner 114SD, l’International HX520 et le Chevrolet Kodiak С70 (1981) ! Plus d’informations prochainement !

Domptez n’importe quel terrain grâce au surpuissant Rezvani Hercules



SnowRunner accueille également un nombre impressionnant de nouveaux véhicules dans sa flotte de camions de survie : le Rezvani Hercules, un camion Scout haute performance à 6 roues au look unique, moderne et féroce. Premier véhicule de la marque Rezvani à rejoindre le roster du jeu, le Hercules est un bijou de performance et d’élégance, doté d’incroyables capacités off-road, grâce à son long empattement et son large châssis qui lui procurent une stabilité renforcée. Que ce soit pour transporter une grande quantité de pièces détachées et de carburant, ou s’aventurer au plus profond de la nature sauvage, rien ne vaut la polyvalence de l’Hercules. Non inclus avec le Year 2 Pass.

SnowRunner, sa Premium Edition, ses Year 1 and Year 2 Passes sont disponibles dès maintenant sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. La Saison 8 : Grand Harvest est désormais disponible sur toutes les plateformes. Le Rezvani Hercules est disponible sur toutes les plateformes en tant que DLC hors Season Pass. Pour plus d’informations, consultez la page du jeu sur le Focus Store .