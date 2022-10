Après une entrée fracassante avec Shovel Knight en 2014 et un puzzle game nommé Shovel Knight Pocket Dungeon sorti en 2021, Yacht Club Games s’associe à Nitrome pour nous pondre un nouveau jeu : Shovel Knight Dig. Sorti le 23 Septembre sur PC et Nintendo Switch, ce roguelike dans l’univers du chevalier à la pelle saura-t-il nous transporter encore une fois ? C’est ce que nous allons voir ensemble.

Nouvelle histoire, nouveau méchant

La nouvelle aventure commence avec notre héros se reposant sur une bûche pendant la nuit, son sac plein de butin. Sauf qu’un personnage arrive du ciel, vole le sac de Shovel et s’enfuit en forant le sol. Ni une, ni deux, notre protagoniste s’arme de sa plus belle arme (sa pelle) et saute dans le trou pour récupérer ses trésors. Sauf qu’une étrange magie est à l’œuvre dans ces souterrains fraichement créés, forçant notre chevalier à creuser toujours plus profond sans comprendre la raison. Sur sa route, il croisera des alliés pour l’aider à combattre une nouvelle ligue d’ennemis : les Hexcavateurs, menés par Drill Knight.

Voilà le synopsis de notre nouvelle aventure : simple mais allant droit au but sans se prendre la tête. Au niveau du casting, vous retrouverez des têtes connues comme Shield Knight (la petite amie de Shovel Knight) ou Tinker Knight (le chevalier mécano), mais aussi des nouvelles têtes comme Spore Knight (une chevalière maniant la mycose).

Creusons le gameplay

Commençons par étudier les mouvements de notre Shovel préféré : une touche pour attaquer, une pour sauter et une dernière pour utiliser une arme secondaire. Les mouvements se font au stick. Petite particularité, quand notre héros saute, il met sa pelle la tête en bas et initie le fameux « pogo stick » de l’oncle Picsou dans Ducktales, vous permettant de rebondir sur les ennemis et certains objets destructibles du jeu. Avec le bouton d’attaque, vous pourrez creuser sur les côtés ou vers le bas pour progresser. Au niveau prise en main, c’est simple et efficace, le mapping des boutons est très intuitif.

Votre objectif sera d’atteindre le fond du souterrain pour battre Drill Man et terminer le jeu. Vous serez soumis à une suite de niveaux pour atteindre notre protagoniste. Le pattern sera toujours 3 niveaux puis un boss pour progresser dans ce dédale. Chaque niveau est généré aléatoirement avec différents assets préétablis même si les ennemis, pièges et trésors ne seront jamais aux mêmes endroits. Dans chaque niveau, vous trouverez des passages pour aller dans des salles annexes. Certaines feront apparaître une taupe qui vous restaure votre vie, un squelette avec une pelle pour vous apprendre de nouvelles attaques, Chester et ses reliques… Tous ces achats vous coûteront une certaine somme que vous collecterez en ramassant les divers joyaux éparpillés dans les souterrains. Mais il y a d’autres objets à ramasser : des clés pour déverrouiller certains passages, des œufs à apporter dans un nid afin de les faire éclore et gagner un familier qui vous accompagnera et vous aidera dans votre progression, de l’argent, de la nourriture, des bombes géantes… Mais l’objet le plus intéressant à obtenir dans chaque niveau est le rouage doré. Il y en a 3 par niveau et lorsque vous arriverez à la fin, une foreuse géante récoltera les rouages que vous avez récupéré et vous récompensera plus ou moins généreusement en fonction du nombre de rouages récupérés. Si vous avez récolté les 3, celle-ci s’ouvrira et vous proposera de choisir entre une relique ou restaurer votre vie.

Parlons du hub du jeu : vous verrez en haut à gauche votre barre de vie représenté par des ronds rouges et juste en dessous, votre réserve de pognon. En haut à droite, votre arme secondaire que vous récupérerez dans les souterrains, avec son nombre d’utilisation possible et 3 icônes représentant le nombre de rouages récupérés. Ces informations sont très lisibles à l’écran et ne gâchent pas la lisibilité du jeu.

Les 2 plus gros dangers des souterrains seront les ennemis et les pièges. Les ennemis sont issus des anciens opus de la série, leur pattern vous seront alors connus si vous avez déjà joué au premier jeu de la série. Quant aux pièges, ils seront différents selon l’embranchement choisi : vous aurez des arbalètes vous tirant dessus à intervalle réguliers depuis les bords de l’écran, des foreuses vous balançant des rayons laser, des piques vous transperceront depuis le haut de l’écran… Mais un piège reviendra dans tous les niveaux : si vous tardez trop dans un niveau, une scie circulaire géante vous rattrapera et tentera de vous occire. Quant aux boss, ils ont des patterns bien distincts et faciles à apprendre, vous permettant de réagir et de contrattaquer avant qu’ils ne vous tuent.

Parlons de la mort d’ailleurs, c’est une mécanique importante du roguelike. Lorsque vous décédez, vous perdrez une somme d’argent plus ou moins grosse (selon la somme que vous avez récolté pendant votre run), vous perdrez toutes vos reliques acquises et vous ramènerez le reste à la surface. Votre argent durement récolté vous servira à acheter des nouvelles armures, chacune ayant leur particularité. Vous pourrez aussi débloquer de nouvelles reliques qui seront disponibles pendant vos prochains essais. Un autre PNJ vous vendra des clés pour déverrouiller certains accès du souterrain et un autre vous transportera directement dans une certaine zone en échange de votre pécule. On regrettera un contenu un peu chiche au niveau des éléments à débloquer.

Chaque ensemble de niveaux à ses spécificités : les niveaux de feu ont une roche assez spéciale qui s’enflamme lorsqu’elle est brulée par vous ou un ennemi, les niveaux de la ruche ont des murs qui vous transperceront à intervalle régulier… Cela va impacter votre choix de progression à chaque embranchement du souterrain lorsque vous aurez quelques heures de jeu au compteur.

Finir le jeu une première fois vous prendra entre 2 et 3 heures selon votre niveau et votre chance dans le souterrain, mais l’intérêt de ce style de jeu est de rejouer à l’infini

Un trésor visuel et auditif

Parlons maintenant de l’habillage du jeu. Commençons par la musique : Jake Kaufman nous signe encore une masterclass. Les musiques sont vraiment agréables et on regrette qu’on ne puisse pas rester aussi longtemps qu’on le souhaite dans le souterrain pour continuer à l’écouter. Quant aux bruitages, ils sont bien équilibrés et ne prennent jamais le dessus sur la musique. Bref, le jeu est à la hauteur de la série au niveau de la bande-son de manière générale.

Quant aux graphismes, c’est du bon pixel art de très bonne qualité, les indications à l’écran sont claires, on se repère très facilement même avec l’avalanche d’objets présents à l’écran.

Le jeu tourne très bien sur Switch et quasiment aucun ralentissement n’a été repéré pendant la dizaine d’heures utilisée pour réaliser ce test.

Conclusion 7.8 /10 Yacht Club Games nous offre une nouvelle aventure fort sympathique pour notre Shovel Knight. Le mariage entre les mécaniques du premier Shovel Knight et l'aspect roguelike se marient très bien, le jeu répond bien à nos commandes. La DA et les musiques sont de très bonnes factures. On regrettera le contenu un peu chiche d'objets à débloquer et certains personnages iconiques de la série absente. LES PLUS Fluide

Fluide Musique et graphismes très agréables

Musique et graphismes très agréables Facile à prendre en main

Facile à prendre en main Les patterns des boss sont très intéressants et collent avec leur thème

Les patterns des boss sont très intéressants et collent avec leur thème Les parties s'enchaînent rapidement LES MOINS La non apparition de certains personnages cultes

La non apparition de certains personnages cultes Contenu un peu chiche

Contenu un peu chiche Aucun changement sur le bestiaire de base et leur pattern Détail de la note Prise en main 0

Bande-son 0

Graphismes 0

Rejouabilité 0

Nouveaux apports 0