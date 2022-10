Minneapolis, Minnesota, Saint-Ouen, France – 14 septembre 2022 – Mettez le turbo ! GameMill Entertainment et Just For Games sont ravis d’annoncer que Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway est désormais disponible en édition physique sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Ce jeu de course au rythme effréné et plein d’action est le plus grand opus de la série à ce jour, avec un casting de 40 personnages emblématiques issus de l’énorme liste de franchises préférées des fans de Nickelodeon, ainsi que 36 circuits farfelus comportant de nouvelles sections aquatiques, des options de personnalisation massives et bien plus encore.

Nickelodeon Kart Racers 3 : Slime Speedway offre une combinaison colossale de pirouettes à grande vitesse et de chaos à travers plusieurs modes de jeu en solo, en écran partagé et en multijoueur en ligne. Dérapez, glissez et boostez jusqu’à la ligne d’arrivée sur des dizaines de circuits inspirés de séries classiques de Nickelodeon comme Bob l’éponge, Les Tortues Ninja, Avatar : Le Dernier Maître de l’Air et bien d’autres ! Caractéristiques principales : 40 personnages légendaires : Choisissez parmi 40 de vos pilotes préférés, issus du vaste monde des émissions adorées de Nickelodeon.

Doublage vocal : Vivez la compétition comme jamais auparavant grâce au doublage, une grande première pour la série !

36 pistes intenses : Découvrez des chemins alternatifs pleins de slime sur 36 circuits nouveaux et classiques.

Nouveaux défis de karting : Transformez votre kart ou votre moto en embarcation pour naviguer sur de tout nouveaux terrains.

D’énormes options de personnalisation : Associez Raphael au Reptar mobile, changez les peintures et les pièces, et choisissez parmi plus de 90 membres d’équipage aux capacités uniques pour vous donner l’avantage.

Jouez ensemble : Défiez vos amis en mode local à quatre joueurs sur écran partagé, ou en mode multijoueur en ligne jusqu’à 12 joueurs !

Mode Arène : Affrontez directement d’autres pilotes dans le mode arène plein de rebondissements !