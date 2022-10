New York (États-Unis) – le 14 octobre 2022 : Private Division et Roll7 annoncent la deuxième et dernière extension d’OlliOlli World: Finding the Flowzone , qui sera lancée le 2 novembre en version dématérialisée sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 et PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One, et PC (sur Steam). OlliOlli World: Finding the Flowzone sera disponible à 9,99 €*.

Les joueurs vont pouvoir s’embarquer pour la quête la plus sensationnelle dans la dernière aventure d’ascension d’OlliOlli World: Finding the Flowzone. Rejoins le trio tropcoolsphérique composé de Squid, Licht et le professeur Planks, qui se sont unis pour empêcher la grenouille entrepreneuse B.B. Hopper d’exploiter la cité cachée dans le ciel dont parlent les rumeurs. Les joueurs vont traverser des hauteurs incroyables et récupérer des fragments de carte pour débloquer le chemin vers l’île perdue légendaire bâtie par les dieux du skate eux-mêmes. Grâce à Gail Force, divinité du skate de la tempête, les joueurs se laisseront porter par les vents des nouvelles zones venteuses pour réussir les tricks aériens les plus déments.

Ces zones venteuses offrent une grande variété de défis de haute voltige. Les joueurs vont affronter d’énormes bourrasques qui les propulseront dans les airs ou les détourneront de leur chemin dans toutes les directions à travers chaque niveau. Dans cette dernière extension, les joueurs utiliseront les vents pour s’élever à des hauteurs à donner le vertige et réussir des tricks aériens de malade tandis qu’ils traversent les cieux.

OlliOlli World: Finding the Flowzone est la deuxième et dernière extension d’OlliOlli World. OlliOlli World: Finding the Flowzone complète également OlliOlli World Rad Edition, une édition Deluxe du jeu disponible au prix de 44,99 €. La Rad Edition comprend le jeu de base, OlliOlli World: VOID Riders et OlliOlli World: Finding the Flowzone, ainsi que l’objet de personnalisation dématérialisé « Plateau de skate Rencontre du 3e type ».

OlliOlli World est le troisième opus, et le mieux noté, de la série populaire OlliOlli de Roll7, studio londonien réputé qui a créé des jeux remarquables comme OlliOlli et OlliOlli 2: Welcome to Olliwood, Laser League et NOT A HERO. Roll7 est un studio entièrement détenu par Private Division, un label d’édition de Take-Two Interactive Software.

*Le jeu OlliOlli World est requis pour jouer aux extensions.