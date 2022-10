Deux mois après avoir traversé le monde de Aionios, Monolith Soft nous invite de nouveau à y retourner. Si vous suivez l’actualité, vous êtes au courant du suivi payant du jeu sous forme d’un Pass d’Extension étendu sur plusieurs volumes entre le lancement du jeu et le dernier volume majeur à venir d’ici fin 2023. Peut-être avez-vous déjà acquis celui-ci, ou peut-être attendez-vous d’en savoir plus pour vous décider. Après un premier volume anecdotique faisant office de petit starter pack pour les fans et débutants de la série, voici ce que le volume 2 du Pass d’Extension vous propose.

Volume 2 : Un nouveau héros et d’intenses batailles

Contenu du pack

Nouveau héros: Ino

Voix originale: Aoi Koga

Chara-designer: PALOW

Disponible au milieu du chapitre 3 de Xenoblade Chronicles 3

Rôle : Protecteur

Classe : Paladin noponique

Ino se présente comme une lame artificielle créée par un certain maître nopon nommé Oosoo. Sa création a pour but d’aider à apporter la paix sur Aionios et à veiller sur le peuple Nopon. À travers ses quêtes de Héros, vivez une petite aventure dans laquelle vous découvrirez l’utilité des cylindres d’Éther concentré, et protégez les Nopons d’un grand monstre Noponivore.

Ino apporte une nouvelle classe de rôle Protecteur, un rôle qui a finalement peu de représentants dans Xenoblade Chronicles 3. La spécificité d’un Paladin Noponique est d’utiliser l’hostilité afin de concentrer l’attention sur soi et esquiver les attaques grâce à la grande agilité de la classe. L’esquive attaque permet d’obtenir divers boost de stats en combat, à utiliser au mieux pour renverser le déroulement des combats.

La surprise ne vient pas nécessairement de la classe, qui finalement s’utilise intuitivement comme d’autres rôles Protecteur si vous l’utilisez avec Noah et ses amis. La surprise vient d’Ino elle-même et de sa progression via la mécanique d’Inolien, mécanique en lien direct avec le petit récit qui l’accompagne. L’Inolien se présente comme un arbre de compétences à apprendre et améliorer en utilisant des Cylindres d’Éther HC+, un peu comme les liens Ouroboros mais spécifique au personnage d’Ino. Les cylindres d’Éther HC+ sont un nouveau type de cylindres spécialement créés pour accumuler de l’Éther concentré, donc différent de l’Éther normal.

Cet Éther concentré provient des nombreuses concentrations d’Éther sous forme de sphères à travers le monde d’Aionios. Ces sphères sont indiquées sur la carte par une nouvelle icône pour vous aider à les trouver, et elles attirent de nombreux ennemis variés. Il faudra toujours vaincre ces ennemis avant de pouvoir récolter cet Éther concentré. Vous avez également une limite de cylindres que vous pouvez repousser en développant de nouveaux cylindres avec l’un de vos nouveaux amis Nopon.

La nouvelle quête avec Ino, explorer à nouveau les régions pour récolter des cylindres d’Éther concentré pour améliorer celle-ci, puis monter la classe au rang 10 pour accéder à la quête d’ascension vous occupera une bonne heure, voire plus, en cherchant à l’améliorer à fond. En ce qui concerne la pertinence du récit d’Ino, nous sommes aux regrets de vous décevoir si vous espériez des réponses sur son statut de Lame Artificielle, terme provenant directement de Xenoblade Chronicles 2. Ce statut n’est là que pour nourrir les fans d’un énième clin d’œil, avec quelques allusions sur la relation qu’entretiennent les individus Pilote et Lame d’un passé oublié sur Aionios. Petit clin d’œil supplémentaire également au niveau de l’OST que nous vous laissons découvrir.

Mode défis de l’Arène

Disponible au milieu du chapitre 3 de Xenoblade Chronicles 3

Accès : Portail au camp du lac Nyddwr dans la région de Fornis

E n entrant dans le portail, vous ferez la rencontre de l’Archisage Nopon. En lui parlant, vous pourrez accepter un défi d’arène. Ces défis sont classés sur trois paliers de difficulté, allant de facile à difficile avec, sur chacun des paliers, un classement de 1-5 étoiles pour illustrer la difficulté. De plus, vous avez une notation en rang, dépendamment surtout du temps que vous mettez à terminer votre défi. Moins vous mettez de temps et meilleur sera votre rang.

Chaque défi pose également ses règles spéciales, notamment un niveau limite imposé. Ainsi, des défis redescendront votre niveau à un niveau plus bas si nécessaire pour être joués. À la clé, des gemmes noponiques à échanger contre de l’équipement rare ou une aide pour l’acquisition de classes. Le nombre de gemmes dépend du rang obtenu, de la difficulté du défi, puis également de l’accomplissement de défis bonus secondaires dans chacun des défis proposés. En plus des gemmes, les défis nous proposent des « objets spéciaux » en première récompense de défis comme des nouveaux costumes, notamment des maillots de bain pour chacun de vos protagonistes. Voilà qui peut vous motiver à relever les défis les plus durs, pour la simple satisfaction de jouer en maillot de bain ou revoir des cinématiques du jeu dans ces nouveaux accoutrements.

Avis sur le volume 2:

Un peu plus de deux mois après la sortie de Xenoblade Chronicles 3, Monolith Soft propose le second volume du suivi payant du jeu à destination de ceux ayant dépensé pour acquérir le Pass d’Extension du jeu. Un second volume avec une pertinence légèrement supérieure au premier volume, notamment par l’ajout du personnage d’Ino, amenant avec elle une quête de héros supplémentaire, une classe en plus, puis une arène pour les amateurs de combats difficiles à mener. Le tout permet d’ajouter au moins une heure de jeu supplémentaire, voire plus pour ceux qui chercheraient à tout débloquer en rapport avec Ino et ceux qui relèveraient tous les défis de l’arène.

Pourtant, en oubliant l’euphorie de la découverte et avec un peu de recul, il convient de dire que ce second volume est un très bon ajout pour ceux qui viendraient d’acquérir le jeu, ceux qui en sont autour du chapitre 3, ou les joueurs en plein New Game Plus. Ino se présente comme un personnage sympathique et un clin d’œil supplémentaire à destination des fans de Xenoblade. Elle a le potentiel de bien vous assister en combat, tout en offrant un personnage de rôle protecteur supplémentaire au casting. De plus, la quête des cylindres d’Éther concentré pour améliorer celle-ci peut vous donner un motif supplémentaire motivant l’exploration du monde d’Aionios dans ses moindres recoins. Ajoutons ensuite l’arène, qui servira de mode challenge, motivant les plus vaillants avec des récompenses bonus. Un bonus sympathique pour étendre la durée de vie en s’approchant lentement du volume 3 à venir d’ici avril 2023.

Si vous avez fini le jeu et reprenez l’aventure juste pour acquérir le contenu de ce second volume, vous serez potentiellement rapidement lassés voire déçus. Vous constaterez déjà le gap entre votre niveau de fin de jeu et celui du chapitre 3 durant lequel ce contenu se débloque, bien qu’il soit possible d’influer dessus. Au niveau du récit, vous constaterez sur la courte quête proposée qu’Ino n’est finalement qu’un petit clin d’œil supplémentaire à des éléments de Xenoblade Chronicles 2. Puis vous regretterez peut-être d’avoir allumé votre Switch pour ne pas avoir plus de réponses à différentes interrogations que vous avez pu avoir en relevant des termes spécifiques comme “Lame Artificielle”, provenant de Xenoblade Chronicles 2 et explicitement évoqués nombre de fois durant la promotion de ce second volume du Pass d’Extension. Le mode arène, lui, ne vous occupera que quelques instants avant de finalement reposer la console en attendant le volume 3 du Pass d’Extension. À moins que ce volume 2 ne vous ait plus motivé à attendre la disponibilité complète du Pass Extension pour tout lancer d’un coup. En ce qui nous concerne, nous vous donnons rendez-vous d’ici avril pour la découverte du volume 3 et un nouveau retour dessus.