Bandai Namco annonce aujourd’hui la sortie de Digimon World: Next Order annoncé sur Nintendo Switch le 22 février 2023 (pour le moment confirmé qu’au Japon).

Digimon World : Next Order est d’abord sorti sur la PS Vita en 2016, qui n’est sorti qu’au Japon. Bandai Namco a enchaîné avec une version PS4 l’année suivante qui a bénéficié d’une sortie mondiale. C’est la première fois que le jeu sera disponible sur une console Nintendo. Digimon World : Next Order International Edition est un RPG réalisé par B.B. Studio. Pour la version Nintendo Switch, il y aura un nouveau mode débutant et une nouvelle fonctionnalité « run ».

Je vous laisse avec le trailer de la version Ps4, en attendant le prochain Digimon Story.