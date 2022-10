Saint-Ouen, France – 18 octobre 2022 : Modus Games, le développeur Mane6 et Just For Games sont ravis d’annoncer la sortie aujourd’hui du jeu de combat Them’s Fightin’ Herds en édition physique Deluxe sur Nintendo Switch, PS4, PS5 et Xbox One / Series X.

Them’s Fightin’ Herds est un jeu de combat en 2D indépendant, au chaos incessant mais plein de mignonnerie ! Que vous soyez férus de combat précis et stratégique ou bien d’adorables poneys, vous trouverez votre compte dans ce jeu aux combattants créés par la conceptrice du célèbre dessin animé aux poneys magiques. À la fois accessible et profond, il a quelque chose à offrir à chacun.

À propos de Them’s Fightin Herds :

Des animaux adorables pour des combats impitoyables

Le jeu de combat quadrupèdes le plus féroce sort en physique ! Le jeu de combat en 2D bien-aimé Them’s Fightin’ Herds ramène son chaos incessant plein de mignonnerie sur les consoles de salon avec une toute nouvelle version physique. Avec des personnages imaginés par Lauren Faust, la créatrice de cartoon émérite, ce jeu de combat d’une belle profondeur propose des mécanismes de combats uniques, de magnifiques niveaux et des animations somptueuses. Apprenez les ficelles du jeu en parcourant un mode histoire divisé en épisodes, rempli de combats de boss exigeants. Testez ensuite vos compétences en ligne pour affronter d’autres joueurs du monde entier avec le rollback netcode de GGPO.

Caractéristiques principales :

Combats épurés : des mécanismes de combat à 4 boutons, un système de magie, des super attaques améliorées et une limitation des enchaînements en l’air pour empêcher les combos infinis.

Mode histoire : Une aventure épisodique remplie d’exploration, des défis de combat, des mini-jeux, et des combats de boss !

Versus local et matchmaking en ligne : Affrontez des ennemis hors ligne ou participez à des combats dans le monde entier avec le puissant rollback netcode de GGPO.

Didacticiel et modes Entraînement : Apprenez les ficelles du jeu avec le didacticiel, entraînez-vous à réaliser les combos dans la salle d’entraînement riche en informations, testez vos compétences avec les défis de combo préconfigurés ou créez les vôtres pour les partager avec vos amis.

Système de Replay : Enregistrez vos combats puis regardez-les à nouveau, image par image !

Salon Pixel : Explorez le salon visuel et rencontrez d’autres joueurs. Personnalisez votre avatar en utilisant les ressources collectées dans les Mines de sel cachées, un mini-jeu qui consiste à progresser dans un donjon qui demande aux joueurs d’affronter des vagues de prédateurs PNJ… et d’autres joueurs !

Système de musique dynamique : La musique de combat s’adapte aux personnages pour que chaque combat ressemble à un choc de champions. L’édition physique Deluxe comprend Them’s Fightin’ Herds (jeu de base) et le Season 1 Pass. Le Season 1 Pass comprend : 4 personnages jouables supplémentaires

4 niveaux uniques

Un lot de palettes de personnage exclusif (1 par personnage)

4 accessoires de salon Pixel exclusifs *Le contenu du Season 1 Pass sera disponible après le lancement.