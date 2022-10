Timberman the big adventure est un plateformer/aventure développé par Digital Melody et édité par Forever Entertainment SA. Si le nom du jeu vous rappelle quelques choses… C’est normal puisque c’est Digital Melody qui a fait la série des Timberman sortie en 2014 où il fallait couper du bois le plus rapidement possible sous peine de mourir. L’éditeur a toujours été accompagné par Forever Entertainment, une entreprise polonaise, spécialisé dans les jeux indépendants et ils ont pu éditer des jeux comme le remake de Panzer Dragoon ou Thief Simulator.

Histoire

Nintendo.fr : « Vous y accompagnez un bûcheron qui souhaite aider son ami ours à retrouver sa famille. Affrontez la « Evil Corp » pour sauver vos amis, mais aussi la forêt tout entière d’une exploitation débridée. » Il n’y a pas grand-chose à ajouter sur l’histoire, il s’agit d’un énième jeu de plateformer qui se concentre sur le gameplay plutôt que son récit.

Gameplay

À vous de choisir, soit vous jouez le bûcheron soit l’ours qui ne sont pas nommés, c’est bien malheureux de voir des personnages sans nom. Peu importe qui vous avez choisi les capacités sont identiques, la seule chose qui changera sera l’animation, par exemple une des attaques qui est le lancer de hache sera remplacer par un boomerang en jouant avec l’ours.

Vous avez 4 points de vies et des vies limités dont le compteur augmentera facilement avec les nombreuses vies bonus qui se baladent dans les niveaux. Vous aurez à votre disposition un double saut, un vol planer en restant appuyé sur A, la frappe de vos ennemis, le lancer de hache, la possibilité de porter des caisses de métal et les lancer. Vous pourrez aussi faire un dash dans les airs et qui sera l’attaque la plus puissante pour terrasser vos adversaires (seulement 2 dash au lieu de 5 coups-de-poing). Vous enchaînerez des phases de plateformer et des combats à la beat them all avec des ennemis assez génériques qui auront quelques différences entre eux. Les phases de combat sont assez simples, en revanche les parties plateformer sont plus compliqués surtout qu’il a peu de checkpoints. La mort sera assez punitive puisque les checkpoints sont grandement séparés et si vous n’avez pas de checkpoint retour au début du niveau…

Vous trouverez de nombreux passages secrets qui serviront à récupérer plus de pièces en tout genre pour, toujours, un meilleur score et par moment des bornes d’arcade où il est possible de jouer à Timberman le jeu original du studio où il faut couper un maximum de bûche de bois. L’arcade n’a aucun but à part la possibilité de jouer au 1er jeu du studio.

Vous aurez à la fin de chaque monde un boss, ils seront tous sur le thème de la grosse industrie Evil Corps, que vous combattez, avec leur grosse machine industrielle. Les boss se ressemblent dans la démarche pour les tuer, une phase pour éviter leur attaque puis une phase où le boss est assommé, et qui vous donne l’occasion de le tabasser. Rien de particulier, ça fera un petit défi sans trop prise de tête puisqu’il est possible de récupérer de la vie pendant le combat.

Tout de même le jeu s’enchaîne bien entre les petites énigmes, les petits défis de plateformer et les combats simples avec les méchants de la Evil Corp, malheureusement ça s’arrête là tout ce qui vous reste à faire est de récupérer des objets pour faire grossir votre score.

Durée de vie

Le jeu n’est pas très long avec seulement 3 mondes divisé en 5 niveaux et ils sont tous assez court. La difficulté et votre habilité dans les phases de plateformer et de combat vous éviterons d’avancer trop vite dans le jeu qui est aussi énormément aidé par le manque de checkpoint trop récurrent. Dans tous les niveaux, il sera possible de récupérer des lettres qui écrivent « TIMBER » qui vous donnera une vie bonus et plus de scores à la fin du niveau. Vous trouverez aussi des cages d’animaux à libérer et de nombreuses pièces qui n’auront qu’un but, augmenter votre score tel un jeu d’arcade. D’ailleurs, il n’est pas possible de retourner en arrière, dès qu’un niveau est fini, ça passe au suivant ce qui fait qu’il n’existe pas de véritable 100 % intégré par les développeurs.

Graphismes/Musiques

Le jeu est assez joli, c’est simple avec des personnages haut en couleur et les animations sont assez jolies. Les animations sont présentes ce qui donne un peu de vie à ces personnages que nous jouons, d’ailleurs dès qu’un arbre tombe une animation où vous pourrez entendre votre bûcheron crier un « TIMBER » qui est clairement une référence au bûcheron. Les décors sont sympathiques même si la variété des mondes est assez minime puisque vous irez de la forêt, à la caverne et finalement aux méchantes industries, rien d’exceptionnelle. Les musiques ne sont pas exceptionnelles, elles feront tout de même le café puisqu’elles se laissent entendre. Vous ne serez peut-être pas entraîné dans un tempo endiablé, mais vous aurez votre ambiance de jeu qui ne sera pas horrible à écouter.

Conclusion 6 /10 Timberman the big adventure est ce qu’il est un plateformer qui ne se casse pas la tête à faire une histoire pour quête épique afin de vaincre un ennemi épique sous la pluie orageuse, mais juste un bûcheron et son pote l’ours vont sauver la faune et la flore ainsi que la famille de l’ours. Un gameplay simple et solide, finir les niveaux avec le plus gros score, des boss simples, ça fait un jeu classique et il est agréable à jouer. Les musiques sont agréables, mais sans plus et les graphismes sont assez solide pour un jeu à 5 €. Seulement 3 mondes avec 5 niveaux pour chacun d’entre dont 1 est le niveau du boss, ça dure à peu près 1h30-2h30 à finir le jeu peu importe votre niveau sans véritablement de 100 %. Pour faire bref Timberman the big adventure est un plateformer assez classique avec un system de combat qui n’est pas trop intrusif, si vous voulez une dose de nostalgie et un plateformer assez solide alors vous devrez trouver votre satisfaction contre 5 € LES PLUS Le character design qui est assez jolie

