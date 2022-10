Bienvenue à tous les fans de la série Dragons issus des films de DreamWorks. Chez Nintendo Town, nous avons des fans des films et c’est donc avec grand plaisir que nous avons testé ce nouveau jeu de la série à arriver sur la console de Nintendo. Il est sorti ce 23 septembre 2022, c’est un jeu d’action aventure plateformes avec un côté RPG dans lequel vous incarnez Tonnerre : un éclair nocturne.

Un scénario tranquille

À la suite du passage d’une comète à proximité de la terre, l’équilibre du royaume des dragons s’en trouve bouleversé. Non seulement votre environnement est devenu dangereux, mais en plus les dragons ont peur et sont donc devenus agressifs !

Mais ce n’est pas le seul problème, la famille de Tonnerre a disparu ! Vous allez donc partir à la recherche de sa famille et traverser diverses cartes pour enfin les retrouver. Sur la route vous vous ferez de nouveaux amis prêts à vous aider et leur aide ne sera pas de trop.

Un gameplay agréable, mais répétitif

Lors de la prise en main du jeu, on sent clairement que celui-ci s’adresse à un public jeune et fan de la série. En effet, une voix off en français va nous accompagner tout au long de l’aventure, ainsi nous n’aurons pas besoin de lire la moindre instruction pour jouer. Plaisant pour un joueur adulte et parfait pour un enfant qui débute en lecture. De plus, il nous semble avoir reconnu la voix d’Harold, le héros de Beurk pour nous accompagner.

Un gameplay simple qui n’offre pas de grand challenge aux joueurs adultes, mais adapté aux plus jeunes. Le jeu est découpé en royaumes, eux-mêmes découpés en niveaux. Chaque niveau se présente comme un plateformer dans lequel vous allez devoir récolter des cristaux, débloquer des mécanismes, vous battre contre des dragons et éviter des pièges. Les niveaux sont très courts et dès lors que vous aurez deux dragons dans votre équipe, vous serez quasiment invincible. En effet, changer de dragon régulièrement vous permettra de restaurer leur point de vie.

Au final, nous avons affaire à un petit jeu de plateforme/puzzle sympa qui nous oblige à bien choisir notre dragon pour activer les divers mécanismes présents. Les petits affrontements ponctuels et présents dans chaque niveau offrent un peu de dynamisme au gameplay.

Les touches A, B, X et Y offrent chacune une action qui variera selon le dragon, mais marteler la même touche peut également fonctionner. Sauf pour le boss qui se trouve à la fin de chaque Royaume… sorte de gros sac à PV, les combats de boss sont longs et représentent peu de challenge à part celui de switcher de dragon au bon moment pour qu’ils se régénèrent à tour de rôle.

Notre dragon peut également voler en appuyant sur une gâchette. Le risque de chute est quasi nul et malgré une sensation de liberté, il n’en est rien puisque nous nous heurtons à des murs invisibles très fréquemment.

Nous avons le sentiment que le jeu a été conçu pour enchaîner un ou deux niveaux puis faire une pause pour y revenir le lendemain. Chose que nous ferions avec un jeune enfant qui se lancerait dans le jeu vidéo. Si vous les enchaînez tous les uns à la suite des autres, d’une part vous allez finir le jeu très vite et d’autre part vous allez vous ennuyer.

Une DA et une histoire sympa

Chaque dragon nous est présenté par la voix off du jeu : nom, caractéristique, dangerosité, environnement naturel… C’est très agréable et nous replonge dans les films d’animation !

De plus les dragons sont bien modélisés et nous avons adoré leur animation en vol : ils ont tous l’air un peu patauds en volant, c’est mignon !

Les environnements sont détaillés pour un jeu de plateforme et l’ensemble est agréable.

Le jeu nous propose également de belles petites animations régulièrement, à la fin de chaque royaume, qui sont jolies et contribuent à l’immersion en jeu.

Niveau bande-son, on retrouve celle des films et de la série d’animation ainsi que la voix de Harold pour le doublage français. De quoi, vraiment profiter pleinement de l’aventure.

Conclusion 6.1 /10 Le jeu est clairement destiné à un jeune public et aux fans de la série Dragons ; les joueurs ne correspondant pas à cette cible peuvent passer leur chemin, ils risqueraient de s’ennuyer. L’intérêt du jeu est clairement de pouvoir jouer un dragon comme dans les films. Le gameplay est particulièrement simple et les niveaux ne représentent pas un gros défi pour les joueurs aguerris. En revanche, le jeu est parfaitement découpé en niveaux qui représentent une longueur idéale pour les jeunes joueurs. Le fait d’être invincible à partir du moment où nous avons 2 dragons dans notre équipe est une preuve que le jeu est orienté pour les jeunes joueurs. En bref, le jeu n’est pas mauvais, mais est clairement orienté pour les 6 à 10 ans. Les joueurs plus âgés vont s’ennuyer. LES PLUS L’univers des films Dragons

