En cet automne 2022 et à l’occasion des festivités autour du 25ème anniversaire de la série Persona, les joueurs du monde entier ont pu découvrir ou redécouvrir Persona 5 Royal sur Nintendo Switch, les plateformes Xbox et sur PC. Nous avons répondu au rendez-vous d’Atlus en vous proposant un test complet du jeu que vous pouvez retrouver sur cet article. Par ailleurs, en France à Paris, Atlus/Sega, PLAION et les restaurants IPPUDO collaborent pour accompagner cette sortie chez nous. Une collaboration unique et délicieuse que nous vous faisons découvrir ci-dessous afin d’accompagner votre run du jeu chez vous ou peut être même dans un restaurant IPPUDO grâce à la Nintendo Switch!

Avant tout, qu’est-ce que IPPUDO et Persona?

IPPUDO a été fondé en 1985 par Shigemi Kawahara, connu dans le monde en tant que “Ramen King”. La maison se spécialise dans le ramen Tonkotsu, spécialité de ramen au porc de la région sud du Japon où se situe le premier restaurant IPPUDO dans la ville de Fukuoka. Avec désormais près d’une centaine de restaurants au Japon et autant dans le monde, IPPUDO entend toujours conquérir l’estomac des amateurs de nourriture japonaise en France à travers leurs bol de ramen. Nous vous invitons sur le site officiel de IPPUDO France afin d’avoir plus de détails sur son histoire, son concept, son menu et ses horaires d’ouvertures.

Persona est une série de JRPG du studio Atlus appartenant désormais à Sega. Née en 1996 sur Playstation sous le nom Megami Ibunroku: Persona (Revelations: Persona en occident), la série est dérivée de la licence Megami Tensei. Actuellement, la série dénombre 5 jeux majeurs et de nombreuses collaborations ou autres spin-off proposant des expériences de jeux variées allant du JRPG classique au jeu de rythme en passant par le VS Fighting. Persona 5 Royal est le dernier jeu majeur en date, acclamé par la presse et les fans à l’international. C’est une version améliorée de Persona 5 sorti en 2016. En 2022, la série fête ses 25 ans et annonce de nombreux évènements en lien avec cet anniversaire. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site officiel japonais ou sur le site anglais.

Une carte de visite a été envoyée, voici le trésor qui volera vos papilles!

Il s’agit du Persona Chuka Soba. Notre rapport indique que c’est un ramen avec une soupe de poulet et de dashi japonais. Ses nouilles de blé épaisse faites maison servent de lit à sa garniture de viande de porc chashu, de bambou menma et de poireau. Le tout surmonté d’un Naruto et d’une fine feuille de Nori dans sa version classique à 17 euros. Ajoutez deux tranches de Chachu de porc, deux feuilles de Nori et un oeuf mollet mariné dans sa version spéciale légèrement plus onéreuse mais plus adapté à satisfaire votre grand appétit.

Selon nos informations, le Chuka Soba est un Ramen traditionnel au Japon. Dans Persona 5 Royal, Ryuji Sakamoto et vous, le Protagoniste, pouvez profiter d’un temps libre à Tokyo pour aller le dévorer dans le quartier d’Ogikubo. Dans le monde réel et en France à Paris, profitez de votre temps libre seul ou avec des amis pour vous rendre à Ippudo Louvre, Ippudo Saint Germain et Ippudo République afin de profiter du Persona Chuka Soba. En plus de pouvoir restaurer votre énergie, ce Ramen cache certainement un autre trésor exclusif qui n’attend qu’à être dérobé par vos talents de Voleur Fantôme! (*Ramen et goodies disponible dans la limite des stocks d’IPPUDO)

Photos fournies par IPPUDO