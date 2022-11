Cette année, Square Enix enchaine sur la scène du Tactical-RPG sur Nintendo Switch. Après, Triangle Strategy puis The Diofield Chronicle le studio se rappelle de ses gloires passées et annonça ainsi la sortie de Tactics Ogre: Reborn sur Nintendo Switch et autres plate-formes. D’ailleurs la sortie est très proche désormais puisque prévu pour le 11 Novembre. La promotion s’accélère donc avec une nouvelle bande annonce présentant le scénario du jeu. Nous vous laissons voir cela ci-dessous et retrouver diverses informations sur ce remaster d’un jeu de la licence Tactics Ogre sorti il y a de cela 10 ans. Informations disponible directement sur le site de Square Enix!

Comme l’écrit le site officiel:

Basé sur le jeu iconique de 2011, Tactics Ogre: Reborn bénéficie d’améliorations graphiques et sonores ainsi que d’une importante mise à jour grâce à une refonte en profondeur de son game design. Il dispose également pour la première fois d’une traduction en français. Tactics Ogre: Reborn s’adresse aux joueurs désireux de découvrir ou de redécouvrir avec des sensations nouvelles l’univers et l’histoire uniques de ce jeu légendaire. Histoire

L’archipel de la Valeria, joyau de la mer d’Obero. Ses peuples se sont longtemps disputé le contrôle de ces terres ayant prospéré grâce au commerce maritime. Jusqu’au jour où un homme a mis fin au conflit. Il s’agit de Dorgalua Oberyth, le « Roi conquérant ».

Dorgalua a œuvré à la réconciliation entre les clans de l’archipel, et un demi-siècle durant, la Valeria a connu la prospérité. Toutefois, à la mort du roi, la lutte pour sa succession a fait rage entre les Bakrams qui formaient la noblesse, les Galgastans composant la majorité de la population et le clan minoritaire des Walisters, plongeant à nouveau la Valeria dans la guerre. Le conflit s’est par la suite éteint lorsque les camps bakrams et galgastans ont chacun fait mainmise sur une moitié de l’archipel, mais nul n’ignorait que ce calme n’était que temporaire.

Par ailleurs, en statut de remaster le titre arrive avec diverses améliorations et caractéristiques que nous vous listons ci-dessous basé sur les informations du site officiel:

Un scénario au développement et à la fin variables en fonction des choix du joueur. L’histoire est racontée du point de vue du jeune héros Denam, dont les décisions au cours des événements du jeu pèsent sur la destinée de la Valeria et de ses habitants.

Des combats stratégiques ayant lieu sur des champs de bataille en relief. Grâce à un remaniement de l’IA, les batailles sont encore plus palpitantes, forçant le joueur à réfléchir à la meilleure tactique à adopter face à des ennemis dont les actions varient en fonction de la situation.

Abandon des niveaux par classes de Tactics Ogre (2010) en faveur d’un système de niveaux indépendants pour les unités (personnages). Ce changement offre au joueur une plus grande liberté de combinaisons entre les classes, pièces d’équipement, compétences et sorts de magie du jeu.

Introduction de diverses améliorations au niveau de la jouabilité telles que des batailles plus rythmées, une fonction de sauvegarde automatique ou encore une interface plus lisible et plus facile à utiliser.

Résolution améliorée des personnages et des décors à la qualité incomparable depuis le premier Tactics Ogre (1995). L’image a été affinée tout en conservant l’aspect minutieux du pixel art qui fait le charme de ce jeu.

Doublage en japonais et en anglais des dialogues et réenregistrement de toutes les musiques avec de vrais instruments ! Ceci apporte au joueur un plus grand sentiment d’immersion dans cette histoire qui compte de nombreux personnages aux aspirations différentes.

Nombreux contenus de fin de jeu tels que le « Palais des Morts », un donjon comptant pas moins de 100 étages, donnant l’opportunité au joueur d’explorer plus profondément la Valeria.

Soulignons également que le jeu sera disponible en Français!