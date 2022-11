La sortie de la neuvième génération de Pokemon approche à grand pas et la promotion s’accélère. Il y a quelques jours, vous avez potentiellement déjà vu que nous faisions partis des chanceux ayant touché une première fois le jeu. Dans le cas où vous auriez raté cela nous vous redirigeons simplement vers notre preview. Puis surtout si vous êtes sur les réseaux sociaux, il ne se passe pas un jour sans avoir même un petit détail sur Pokemon Ecarlate et Pokemon Violet. Plus tôt aujourd’hui, nous avions même partagé un grand trailer de présentation du jeu publié par Nintendo Japon. En plus de ça, les publicités diffusées à la TV nipponne sont également disponible et c’est cela que nous partageons maintenant avec vous en attendant la sortie de Pokemon Ecarlate et Pokemon Violet en exclusivité sur Nintendo Switch ce 18 Novembre 2022.

Voici les deux publicités japonaise du moment autour de Pokemon Ecarlate et Pokemon Violet

Pour ceux qui l’ont manqué ce matin, le gros trailer de présentation