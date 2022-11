Le jeu sortira simultanément sur PC (Steam, Epic Games Store), Nintendo Switch, PlayStation et Xbox.

Danemark – 4 novembre : Bedtime Digital Games, un studio indépendant et primé basé au Danemark, a annoncé aujourd’hui que Figment 2: Creed Valley, un jeu d’action et d’aventure surréaliste, sera lancé en février 2023 sur PC (Steam, Epic Games Store), Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5 et Xbox Series S|X simultanément.

Figment 2: Creed Valley est une aventure musicale et surréaliste dans la psyché humaine et la suite de Figment de 2017. Les cauchemars ont brisé la boussole morale, laissant l’esprit incapable de fonctionner correctement. Le protagoniste Dusty et son acolyte toujours optimiste, Piper, doivent se rendre à Creed Valley, où les idéaux de l’esprit sont formés, pour rétablir la paix. Résolvez des énigmes et affrontez des cauchemars lors d’épreuves musicales pour guérir l’esprit.

Dans Figment 2: Creed Valley, les joueurs devront combattre des cauchemars lors d’affrontements musicaux, expliquant ainsi pourquoi ils sont apparus. Esquivez lors d’une danse endiablée les boss qui vous narguent, utilisant le rythme de l’esprit et ses opinions toujours changeantes pour gagner la bataille.

Explorez les deux états fondamentaux de l’esprit : Ouverture d’esprit et Fermeture d’esprit. Passez de l’un à l’autre pour découvrir les secrets de votre environnement et aller de l’avant. En plongeant dans les profondeurs de la psyché humaine, vous devrez utiliser ces états dans des combats rythmés par la bande-son.

Un mode coopération locale est disponible sur toutes les plateformes: prenez le contrôle de Piper l’oiseau, l’acolyte de Dusty, car personne ne devrait affronter ses peurs seul.

Le jeu sera de plus disponible localisé en 17 langues différentes dès sa sortie.