Le jeu sortira sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox Series X|S, Xbox One et STEAM®.

Lyon, FRANCE – Lundi 7 novembre 2022 – Bandai Namco Europe vient d’annoncer aujourd’hui SWORD ART ONLINE Last Recollection, un JRPG se déroulant dans l’univers de Sword Art Online et proposant une nouvelle interprétation de l’histoire originale de Reki Kawahara. Le jeu sortira en 2023 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox Series X|S, Xbox One et STEAM®.

Contrairement à l’anime original Sword Art Online, SWORD ART ONLINE Last Recollection suit les aventures de Kirito face à un défi de taille : la guerre de l’Underworld. Alors que les portes du Territoire des Ténèbres s’ouvrent et que des terreurs sans nom s’apprêtent à fondre sur l’Empire Humain, un mystérieux chevalier noir du nom de Dorothy propose une mission à Kirito et ses amis. Une fois encore, ils devront combattre pour protéger ce monde.

Les personnages les plus populaires de la série sont de retour dans ce nouvel épisode de la franchise Sword Art Online, qui aborde, sous un angle inattendu, l’arc narratif de la guerre de l’Underworld, déjà raconté dans le roman et l’anime. Fidèle au style JRPG de ses prédécesseurs, SWORD ART ONLINE Last Recollection propose une action plus rapide et exige une bonne coordination du groupe lorsque vous jouez avec des amis.

Pour célébrer cette annonce, Yoshitsugu Matsuoka, la voix de Kirito, nous offre des informations passionnantes sur les nouveaux personnages dans une nouvelle vidéo.