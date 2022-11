Londres, Royaume-Uni – le 8 novembre 2022 – Cette saison, les entraîneurs ne se contenteront pas seulement de répondre aux attentes… Ils vont toutes les dépasser grâce à Football Manager 2023, désormais disponible sur plusieurs plateformes !

FM23 est disponible sur PC et Mac via Steam, Epic Games Store et le Microsoft Store. Les fans peuvent dès à présent commencer à télécharger et jouer au jeu. Pour ceux qui ont eu le plaisir de tester l’accès anticipé bêta de FM23 sur Steam ou Epic, il vous suffit de quitter et de redémarrer votre lanceur pour installer la mise à jour de la version complète. Toute votre progression solo effectuée pendant l’accès anticipé bêta sera automatiquement transférée.

Les fans qui achèteront des copies physiques de FM23 remarqueront que l’édition de cette année n’inclut pas de disque. À la place, chaque pack contient un code unique qui, après utilisation, donnera accès au jeu via Steam, Epic Games Store ou Microsoft Store. Supprimer le disque et le livret de ce nouvel opus, en plus d’améliorations supplémentaires à notre éco-emballage, représente une réduction de 47% de l’empreinte carbone générale de l’emballage pour FM23 par rapport à celle de FM22.

Pour fêter la sortie de FM23, Sports Interactive a dévoilé une bande-annonce de lancement avec en vedette Rodri, Phil Foden et İlkay Gündoğan. Les vedettes de Manchester City y présentent les façons dont un manager peut magnifier son effectif et s’assurer de décrocher la victoire sur la pelouse, pour les fans et son club.

Miles Jacobson, le directeur du studio Sports Interactive, a déclaré : « Je suis ravi que nous puissions sortir Football Manager 2023 aujourd’hui, à travers le monde entier. Plus de 8,8 millions de matchs ont été joués pendant l’accès anticipé bêta et avec de solides précommandes et préinscriptions enregistrées sur toute notre gamme de titres, nous sommes certains que FM23 viendra perpétuer notre tradition de proposer les jeux au meilleur rapport qualité-prix sur le marché. »

Avec des ajouts majeurs et des améliorations apportées à des domaines clés du jeu, FM23 élève la licence renommée vers de nouveaux sommets !

Aujourd’hui, marque également un nouveau début pour la franchise Football Manager, avec FM23 Touch qui fait son entrée sur la pelouse via l’Apple Arcade.

Pour continuer sur la lancée du succès rencontré l’an dernier, FM23 et FM23 Console sont disponibles sur le Xbox Game Pass dès le lancement. Par conséquent, tous les abonnés au Xbox Game Pass peuvent commencer leurs carrières sur PC ou console* dès la sortie, sans aucun coût supplémentaire.

Complétant notre effectif cette saison, FM23 Mobile est désormais disponible au téléchargement sur l’App Store et sur Google Play, tandis que Football Manager 2023 Touch (Nintendo Switch™) est également disponible sur le Nintendo eShop. Ceux qui ont précommandé sur appareil iOS pourront y jouer immédiatement.

La sortie de la version PlayStation 5 de Football Manager™ 2023 Console arrivera un peu plus tard que prévu en raison de complications inattendues qui sont survenues pendant les processus de soumission et d’approbation du jeu. SEGA et Sports Interactive vous fourniront des mises à jour à ce sujet dès que possible.

*Football Manager 2023 Console est disponible sur Xbox via le Xbox Game Pass, tandis que Football Manager 2023 est disponible pour les utilisateurs PC via le service Game Pass PC.