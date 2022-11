Voici le top des ventes de la semaine (du 31 octobre au 6 novembre 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Petite semaine avec Splatoon 3 qui reste solide leader devant deux sorties « importantes » que sont Harvestella et Doraemon: Story of Seasons – Friends of the Great Kingdom. déceptions pour les deux jeux qui souffre peut être du genre sur-représenté sur la console hyrbide.

01./01. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 51.715 / 3.287.416 (+0%)

02./00. [NSW] Harvestella <RPG> (Square Enix) {2022.11.04} (¥6.982) – 26.644 / NEW

03./00. [NSW] Doraemon: Story of Seasons – Friends of the Great Kingdom <SLG> (Bandai Namco Entertainment) {2022.11.02} (¥5.980) – 11.278 / NEW

04./02. [NSW] Bayonetta 3 # <ACT> (Nintendo) {2022.10.28} (¥6.980) – 10.103 / 51.388 (-76%)

05./09. [NSW] Persona 5 Royal <RPG> (Atlus) {2022.10.21} (¥6.980) – 7.791 / 65.829 (-35%)

06./15. [NSW] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline # <RPG> (Square Enix) {2022.09.15} (¥7.800) – 7.781 / 218.732 (+60%)

07./13. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 7.602 / 2.840.716 (+30%)

08./14. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 7.501 / 4.891.234 (+45%)

09./04. [PS4] Call of Duty: Modern Warfare II <ACT> (Activision) {2022.10.28} (¥8.800) – 7.351 / 31.722 (-70%)

10./05. [NSW] Ace Angler: Fishing Spirits # <SPT> (Bandai Namco Entertainment) {2022.10.27} (¥5.980) – 6.854 / 30.151 (-71%)

Après une semaine de vide pour la Nintendo Switch, à cause des rupture de stock, la Nintendo Switch reprend largement le large avec 90k alors que la Ps5 redescend à son rythme de console de fin de vie.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 90.478 | 38.634 | 90.517 | 3.733.155 | 4.431.351 | 26.652.656 | | PS5 # | 13.274 | 38.866 | 10.120 | 856.588 | 912.878 | 2.079.923 | | XBS # | 3.113 | 3.674 | 2.593 | 250.126 | 84.698 | 378.784 | | PS4 # | 257 | 11 | 709 | 979 | 102.059 | 9.395.923 | | 3DS # | 31 | 56 | 433 | 9.823 | 25.815 | 24.597.271 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 107.153 | 81.241 | 104.372 | 4.850.671 | 5.556.801 | 64.293.676 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 12.014 | 34.287 | 8.520 | 766.912 | 773.038 | 1.796.038 | | PS5DE | 1.260 | 4.579 | 1.600 | 89.676 | 139.840 | 283.885 | | XBS X | 450 | 1.753 | 1.023 | 93.715 | 42.490 | 167.006 | | XBS S | 2.663 | 1.921 | 1.570 | 156.411 | 42.208 | 211.778 | |NSWOLED| 74.895 | 23.399 | 21.620 | 2.150.935 | 284.497 | 2.923.063 | | NSW L | 1.714 | 973 | 23.017 | 494.263 | 1.067.735 | 4.905.047 | | NSW | 13.869 | 14.262 | 45.880 | 1.087.957 | 3.079.119 | 18.824.546 | | PS4 | 257 | 11 | 709 | 979 | 101.835 | 7.820.200 | |n-2DSLL| 31 | 56 | 433 | 9.823 | 25.815 | 1.202.326 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+