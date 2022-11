Le 14 novembre 2022. The Pokémon Company International vient de sortir sa nouvelle extension Épée et Bouclier – Tempête Argentée du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon. Celle-ci est disponible dès aujourd’hui dans les magasins participants du monde entier.

Épée et Bouclier – Tempête Argentée révèle trois nouveaux Pokémon Radieux, notamment Jirachi Radieux et Alakazam Radieux, des Pokémon chromatiques aux attaques et talents puissants et aux illustrations texturées. L’extension met aussi en vedette davantage de Pokémon-VSTAR, notamment Lugia-VSTAR, Regidrago-VSTAR, ainsi que Goupix d’Alola-VSTAR, le premier Pokémon-VSTAR du JCC Pokémon à ne pas être complètement évolué.

Cette extension contient également 15 Pokémon-V, 18 Pokémon-V entièrement illustrés, 1 Pokémon-VMAX, 6 Pokémon-VSTAR et un set analogue Galerie des Dresseurs de 30 cartes illustrées mettant à l’honneur des Dresseurs et Pokémon très appréciés.

Les Dresseurs et Dresseuses peuvent trouver Épée et Bouclier – Tempête Argentée dans des boosters, des Coffrets Dresseur d’élite et des Collections spéciales dans les magasins participants.