Londres, Royaume-Uni, le 14 novembre 2022. Le groupe The Pokémon Company a révélé que Sacha Ketchum, le protagoniste de la série animée Pokémon, est devenu le meilleur Dresseur du monde des Pokémon après avoir remporté le Tournoi des Huit Maîtres du Couronnement Mondial. Sacha savoure sa victoire dans le nouvel épisode de La série : Pokémon, les voyages ultimes sorti aujourd’hui au Japon, et disponible ultérieurement dans le monde entier.

Dans la saison la plus récente de la série animée Pokémon, Sacha et Pikachu se sont entraînés plus dur que jamais, et les résultats sont là ! Sacha atteint officiellement son but et devient le nouveau Monarque du Tournoi du Couronnement Mondial. Après 25 ans de combats acharnés et de quêtes périlleuses, cette victoire historique est le point culminant des aventures de Sacha dans le monde des Pokémon.

Depuis le début de leur voyage dans la région de Kanto, Sacha et son Pikachu ont fait face à nombreux rivaux, et ont souvent frôlé la victoire lors de tournois. Mais ces deux amis ne se sont jamais découragés, et Sacha a fini par décrocher le titre de tout premier Maître de Ligue de la région d’Alola dans le Stade de Manalo, démontrant ainsi ses compétences en tant que Dresseur Pokémon.

Sacha devenant Champion du Monde est un tournant significatif dans la culture populaire, et une fête pour les fans Pokémon du monde entier qui ont suivi assidûment ses aventures lors de ces 25 dernières années.

« La détermination et la persévérance qu’a montrées Sacha Ketchum pendant 25 saisons pour atteindre son but de devenir le meilleur Dresseur Pokémon du monde sont l’exemple parfait de ce qu’être un Dresseur Pokémon signifie », nous confie Taito Okiura, vice-président du marketing chez The Pokémon Company International. « Nous avons hâte de fêter ce moment avec les fans Pokémon lorsque la nouvelle saison de La série : Pokémon, les voyages ultimes et cet épisode emblématique seront disponibles dans le monde entier l’année prochaine. Une saison que les fans ne voudront pas manquer ! »

De nouveaux épisodes de La série : ‘Pokémon, les voyages ultimes seront diffusés tous les mercredis à 11h30 (UTC + 1) sur Gulli. De plus, après la diffusion d’un épisode de La série : Pokémon, les voyages ultimes sur Gulli, les fans pourront le revoir sur Gulli Replay.

Pour en savoir plus sur La série : Pokémon, les voyages ultimes, rendez-vous sur Pokemon.fr.