Petit FPS sorti le 28 octobre 2022 développé par Petite game et publié par Ratalaika Games (voir test Blind Men et League of evil). Prévu pour PS4/5, Xbox O/SX ainsi que sur Nintendo Switch.

Vous ne ferez pas de vieux os !

En quelques mots, Bones of Halloween est un jeu de tir à la première personne dans une arène pour affronter des ennemis.

Nous nous réveillons dans une forêt sombre à proximité de remparts d’un château quelconque. Pas le temps de bâiller aux corneilles que des squelettes à tête de citrouille en veulent à nos bonbons.. à notre vie plutôt.

Alors on prend notre revolver armé d’un silencieux (pourquoi ?), on court, on tire à tout-va pour notre survie. Mais pour combien de temps ? là est le défis même de ce jeu.

Donc pas de scénario, on ne fait pas dans les fioritures : Une personne, Une arme, Une map quelque peu sombre et c’est parti.

Heureusement, le jeu nous propose 5 modes principaux pour étoffer un peu, appelés Modes Survies : Mode Classique, Arcade, Hardcore, Pluie de pièces et Mode explosif avec chacun leurs propres paramètres qui affecteront notre gameplay de différentes manières.

Parfaitement adapté pour chaque joueur selon sa manière de jouer.

Le mode classique est simple, nous collectons des pièces à chaque citrouilles abattues pour acheter des armes et obtenir des cartes chances ; les autres modes varient : nous perdrons des pièces de manière régulière nous forçant à le dépenser au plus vite, les ennemis seront plus coriaces, les armes sont gratuites, ou encore jouer au lance-roquette avec munition illimités.

Garde à vous !

Niveau arme nous aurons durant notre survie la chance de trouver et d’acheter (hormis notre arme de poing) une carabine, un pistolet-mitrailleur, une sulfateuse, un lance rocket etc.

Et niveau bestiaire des citrouilles en veux-tu en voilà ! N’est pas Halloween qui veut. Mais chaque squelette citrouille à ses spécificités : cela va de l’épéiste à l’archer, mais aussi à quelques élémentaires qui nous lance des éclairs une fois proche ou de celui qui voit rouge et lance des rayons laser avec ses yeux tel Superman mais en continue, ou bien le squelette avec sa ceinture d’explosif que l’on entend biper au loin.

Dommage par contre qu’il n’y ait pour seule carte cette triste forêt embrumée, mais pas très sombre finalement avec ses quelques pierres tombales et ses citrouilles jonchant le sol, ainsi que cette petite cabane en bois qui nous sert un peu de repaire.

Ce n’est pas très beau graphiquement, les couleurs sont délavées et hormis le bruit de la pluie qui tombe et des hautes herbes que l’on traverse, pas de musiques angoissantes. Nous avons du mal à nous plonger dans cette “horrible nuit d’halloween” que le trailer veut nous faire croire.

Notre survie est ponctuée par un choix crucial… quoique hasardeux finalement de carte chance à retourner et nous conférant des bonus ou malus allant à la quantité de dégâts infligée ou subie, à notre cadence de tir modifié, ou bien la quantité d’argent que les squelettes nous laisseront. Une fois choisi, rien ne nous rappellera à l’écran nos bonus / malus…

Eh bien, c’est plus gai dans un cimetière !

Après ces quelques modes, si l’envie nous prend, nous pouvons nous lancer dans la section défis ou 20 défis sont proposés. 5 par niveau de difficulté entre Facile, Moyen, Difficile et Extrême.

Rien de bien folichon : il faut réussir l’objectif indiqué le plus rapidement possible.

Conclusion 4.3 /10 Facile à prendre en main mais une rejouabilité très limitée. Le thème d’Halloween n’est présent principalement que dans le titre, et d’ailleurs les squelettes également. Cela manque cruellement de différents types d’ennemis, auquel s’ajoute l’absence d’ambiance dans ce jeu, que ce soit musicale ou même visuelle : nous n’aurons peur de rien, que cela en devient ennuyant et c’est regrettable. Bones of Halloween est disponible sur l’eShop pour 4.99€ LES PLUS simple à prendre en main

