Après un premier jeu un peu « amateur » sur Nintendo Switch, la licence RWBY revient aux côtés d’une équipe de développement expérimentée : WayForward. Développeurs connus pendant des années pour des adaptations de films en jeu vidéo, et pour avoir aussi créé une grande licence de platformer qui est Shantae. Ils reviennent cette fois pour adapter la série RWBY en platformer, alors préparez vos meilleures armes et c’est parti pour le monde de Remnant avec RWBY : Arrowfell !

Rwby kézako ?

RBWY (prononcé Ruby) est au départ une web-série disponible sur Youtube créée par Rooster Teeth. 8 saisons sont disponibles, une suite est prévue, des spin-offs à foison sont disponibles, des adaptations en mangas, comics et animation japonaise sont disponibles. Bref, autant dire que c’est une licence très lucrative, et chose qui a aidé à ses débuts : l’une des méchantes de la série est doublée par la cosplayeuse Jessica Nigri.

On suit des équipes de 4 personnes, principalement l’équipe RWBY (Ruby, Weiss, Blake et Yang) qui apprend à devenir des chasseurs pour vaincre des créatures qui se nomment Grimm. Au départ elles ne se connaissent pas, mais finissent par devenir une véritable famille.

Arrowfell se place pendant la 7ème saison et est totalement canon avec la série. WayForward a fait un bon travail là-dessus, jusqu’à réussir à avoir des vidéos pour les cinématiques officielles et faites par l’équipe de la série. De plus même les doubleurs officiels sont présents.

Notre équipe arrive dans le royaume d’Arrowfell et des orbes (qui ressemblent à des pokéball) font apparaître des Grimms. Notre équipe va alors chercher à comprendre ce que sont ces orbes et au cours de leurs aventures nous retrouverons des têtes connues, mais aussi une nouvelle équipe : l’équipe BRIR.

Un gameplay plutôt basique

Une fois lancé, le jeu est un peu étonnant. Le premier niveau est rythmé par une musique chantée, qui boucle très rapidement et qui est très vite agaçante. On part alors du mauvais pied avec le jeu, c’est un peu bizarre comme choix et bien dommage.

Ensuite, le tout se calme avec des musiques plutôt classiques et qui collent bien, cependant en termes de gameplay ce n’est pas folichon. C’est un platformer 2D, un peu nerveux, avec un petit côté « rpg », car il y a une amélioration des personnages.

Vous contrôlez l’équipe RWBY dont chacune de ses membres va avoir sa spécialité. Ruby aura une longue allonge et aura comme pouvoir une ruée qui la rend invincible un tout petit temps puis qui lui permet de faire une longue distance. Weiss pourra créer une plateforme afin de monter dessus. Blake pourra quant à elle faire apparaître une ombre qui attaquera quand elle attaquera, elle possède des coups plutôt rapides. Et pour finir Yang, qui comme dans la série, sera plutôt la bourrine du groupe, avec une portée ridicule mais des coups très rapides et rapprochés. Sa technique sera un coup de poing au sol qui permet de détruire des blocs qui vous empêche d’avancer.

Au cours de l’aventure, nos héroïnes vont avoir une version « + » de leurs pouvoirs, ce qui permettra comme dans un metroidvania de revenir dans certains lieux pour découvrir plus de choses. C’est un peu ce qui est gênant d’ailleurs, les niveaux sont plutôt labyrinthiques, souvent pas très intéressants et avec beaucoup d’ennemis. On aura vite tendance à rusher avec Ruby et son dash. Les lieux sont à thème, cependant très peu de thèmes sont présents, on a rapidement l’impression de voir toujours la même chose.

Outre la pauvreté des décors, dans une sorte de 3D plutôt laide, et qui sont surtout très peu inspirés en termes de diversité, nous avons un roster d’ennemis plutôt léger. Compte tenu de la durée de vie du titre qui n’est que d’environ 6 heures, c’est finalement plutôt pas mal : il y a des Grimms, des humains en armures, ainsi que des robots, mais le souci c’est que beaucoup ne sont que des variantes de ceux-ci en « plus gros ».

Globalement moyen

Au niveau du gameplay, il y a une touche pour attaquer, une pour utiliser l’attaque spéciale mais pas de combos ni d’attaque ultime. Mais il y a une subtilité, nous avons une attaque à distance … qui réduit votre barre de vie pour infliger des dégâts microscopiques, autant dire que l’on ne s’en est jamais servi lors de notre aventure. Cette barre de vie part comme peau de chagrin, alors vous pouvez augmenter la défense de vos héroïnes, bien que vers la fin, même boostée un max, un coup vous fera passer à 50% direct. Vous aurez en plus de votre vie des cœurs qui sont vos « vies » temporaires, sauf que perdre sa barre de vie signifie que le prochain coup est un cœur perdu, mais ça ne restaurera pas votre barre de vie, donc il est assez rapide de perdre plein de cœurs. Le point cool en revanche c’est que l’on peut changer à volonté nos héroïnes et même en plein combat. Soit via les gâchettes L/R soit avec le joystick droit.

Les niveaux vont consister à se balader de gauche à droite pour aller à la salle suivante et parfois vous aurez la possibilité de choisir des embranchements (spoiler : il faut tout visiter, mais certains endroits sont bloqués, car vous n’aurez pas encore les pouvoirs « + »). De temps en temps, vous entrerez dans une salle « embuscade » avec plein d’ennemis qui vont apparaitre les uns après les autres qu’il faudra alors décimer, ou alors un boss. Ils sont très peu nombreux et très peu intéressants globalement.

C’est là aussi un point un peu décevant du jeu : le manque d’intérêt dans l’utilisation de certaines de nos héroïnes. Weiss n’est globalement pas intéressante à jouer en dehors de son pouvoir pour créer des plateformes et c’est pareil pour Yang à cause de sa portée. Donc finalement, nous avons boosté au maximum Ruby dès le début en attaque et en défense, ce qui nous a permis de rouler sur l’intégralité des niveaux. Blake, elle, servira pour les gros ennemis et les boss car grâce à ses doubles vous allez pouvoir doubler vos dégâts, en plus d’être très rapide à taper. Donc si vous dépensez bien vos points de compétences dès le départ vous n’aurez aucun souci.

Pour obtenir des points de compétences, c’est simple, soit vous en achetez auprès des marchands qui vendent aussi des cœurs supplémentaires, soit vous les trouverez dans les niveaux dans des coffres. Nos héroïnes ne prennent pas d’expérience ou autres, donc farmer les ennemis en dehors d’obtenir des pièces pour acheter des points de compétences aux marchands n’a globalement aucun intérêt. D’où le fait qu’on va rapidement rusher avec Ruby.

Conclusion 4.5 /10 Vous l’aurez compris RWBY : Arrowfell est décevant, surtout quand on sait que c’est WayForward derrière. Nous avons quand même ce petit arrière-goût d’insuffisance globale. Si ce n’est pas catastrophique, ce n’est pas à la hauteur des 25€ demandés pour le jeu. Si vous êtes fan de RWBY, cela peut faire passer un peu le temps, même si l’histoire ne brille pas par son originalité non plus. Un léger syndrome de Stockholm s’est installé pendant le test où l’envie de le terminer a été plutôt forte et nous avons passé 6h dessus presque d’affilée. LES PLUS Doublage officiel

