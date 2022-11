Le jeu de catch RPG, mettant en avant des légendes du circuit, a dévoilé sa date de sortie lors du dernier Nintendo Indie Showcase

Le 17 novembre – ICYMI, Mega Cat Studios et Skybound Games ont dévoilé la date de sortie de WrestleQuest avec un tout nouveau trailer révélé lors du dernier Nintendo Indie World showcase.

WrestleQuest sera disponible en mai 2023 sur Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC sur Steam.

Ce tout nouveau RPG situé dans l’univers du catch propose un gameplay au tour par tour ainsi qu’une histoire trépidante qui emmènera les joueurs dans et en dehors du ring. Les apprentis catcheurs pourront également retrouver de véritables légendes comme “Macho Man” Randy Savage, Booker T, Andre The Giant, Jake “The Snake” Roberts, Jeff Jarrett, et bien d’autres.