Suite à la sortie de Persona 5 Royal sur Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, PlayStation 5 et Switch, le jeu a reçu un énorme soutien de la part des fans du monde entier, devenant l’un des jeux les mieux notés sur Metacritic sur toutes les plateformes disponibles en 2022. Pour célébrer cette sortie, ATLUS a compilé certains retours de la presse française et les ont mis en lumière à travers un tout nouveau trailer.

Enfilez le masque de Joker et rejoignez les Voleurs Fantômes de Cœurs pour rompre les chaînes de la société moderne : montez de gros coups, infiltrez l’esprit des corrompus et poussez-les à changer ! Persona 5 Royal ajoute un nouveau semestre à la Shujin Academy, une nouvelle zone de Tokyo à explorer, de nouveaux personnages, un arc scénaristique inédit et bien plus encore. Même pour les Voleurs Fantômes les plus chevronnés d’entre nous, Persona 5 Royal vous met au défi de défier les conventions. Découvrez votre pouvoir intérieur et luttez pour la justice.