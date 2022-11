Annoncé pour Automne 2022 avant d’être repoussé pour l’hiver, Nintendo revient sur les plans en annonçant la mise à jour ajoutant le golf dans Nintendo Switch Sports pour la semaine prochaine! La mise à jour sera lancé le 28 Novembre et nous permettra de jouer au Golf jusqu’à 8 joueurs dans un mode Survival avec 21 trous issus de Wii Sports. un mode local est également de la partie et cette mise à jour permettra ainsi à Nintendo Switch Sports de proposer un total de 7 Sports jouables. A voir si Nintendo continuera le suivi du jeu avec l’ajout d’autres sport à l’avenir. Par ailleurs, autre nouvelle provenant du Japon, Nintendo prévoit de lancer un pack incluant la console, le jeu et un abonnement en ligne pour le 16 Décembre 2022 à l’occasion des fêtes de fin d’année. Nous vous laissons les informations à ce sujet ci-dessous en attendant peut être une annonce sur les autres territoires.

Nintendo Switch: Nintendo switch Sports Set

Date de sortie: 16 Décembre 2022

Prix: 37 980 yens (environ 340 euros)

Contenu:

– Une console Nintendo Switch (modèle standard uniquement)

– Le jeu Nintendo Switch Sports (Version dématérialisé déjà installé sur la console)

– Joy-con L Neon Blue et Joy Con R Neon Red

– 2 Joy-con strap noir

– Un dock Nintendo Switch

– Un Joy-con Grip

– Un adaptateur secteur (type japonais)

– Cable HDMI

– Un manuel de sécurité

– Une sangle de Jambe

– Un ticket d’abonnement individuelle de 12 mois au Nintendo Switch Online (Ticket à enregistrer avant le 29 Fevrier 2023 à 23:59 heure japonaise)