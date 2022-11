Nous avons maintenant une date de lancement officielle pour la sortie occidentale d’Adventure Academia : The Fractured Continent.

Le RPG de stratégie en temps réel du développeur Acquire et de l’éditeur PQube sera disponible sur Nintendo Switch en Amérique du Nord et en Europe le 9 décembre 2022 pour 39,99 €. Le jeu est même en précommandes à -10%, soit 35,99 € jusqu’au 8 décembre, veille de la sortie du jeu. Il sortira en format numérique et physique, et une version démo peut être téléchargée dès maintenant via le site web (ou l’eShop) de la Nintendo Switch.

Adventure Academia : The Fractured Continent est un RPG de stratégie à part entière qui se déroule dans le monde de Class of Heroes ! Créez votre propre groupe d’étudiants dans un royaume fantastique ! Récupérez-les et guidez-les vers la victoire contre les hordes de monstres ! Armé d’une ancienne relique — l’orbe de règle — transmise aux générations à venir et du soutien des fidèles éñèves d’Obsidian High, vous devrez élaborer des stratégies, recruter, gérer et combattre avec tout ce que vous avez pour vaincre les hordes de monstres qui menacent votre foyer. Assumez vos responsabilités et montrez la voie à suivre… et vers la vérité une fois pour toutes !

Choisissez parmi plus de 10 courses différentes ! – Personnalisez le sexe, les traits, les personnalités et les capacités de vos coéquipiers étudiants.

Une histoire globale qui progresse à mesure que les quêtes sont accomplies !

Jeu tactique basé sur un quadrillage – Guidez votre équipe en temps réel tout en combattant sur le terrain.

Système de gestion d’équipe – Gérez, échangez et supervisez votre équipe et ses statistiques.

Équipez vos étudiants ! – En cours de route, vous trouverez et pourrez acheter des équipements pour améliorer le niveau ou la puissance de vos personnages.

De nombreuses rencontres uniques avec des boss – Chaque étape comporte un boss à vaincre avec des capacités et des attaques différentes.