Saint-Ouen, France – 23 novembre 2022 : Devolver Digital, le développeur Dodge Roll et Just For Games ont la joie d’annoncer l’arrivée prochaine d’une édition physique commune pour les jeux indépendants très populaires Enter the Gungeon et Exit the Gungeon, disponibles en bundle physique pour la première fois sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le 21 avril 2023.

À propos de Enter/Exit the Gungeon :

Ce pack exclusif réunit Enter the Gungeon et Exit the Gungeon, deux jeux acclamés par la critique et tout leur contenu, dans une seule cartouche/disque !

Jeu Enter the Gungeon

Mise à jour Enter the Gungeon: A Farewell To Arms

Mise à jour Enter the Gungeon: Advanced Gungeons and Draguns

Jeu Exit the Gungeon

Mise à jour Exit the Gungeon: Hello To Arms

Enter the Gungeon est un jeu d’exploration de donjon où une horde d’aventuriers tire à tout va, pille, esquive et remue ciel et terre dans l’espoir de trouver la rédemption. Tous rêvent de mettre la main sur le légendaire trésor caché du Gungeon : l’Arme qui peut tuer le Passé.

Choisissez un héros et frayez-vous un chemin jusqu’aux profondeurs du Gungeon en explorant tous ses étages (évolutifs et de plus en plus ardus) où veillent les adorables Zombarmes et d’effrayants boss armés jusqu’aux dents. Récupérez du butin, découvrez des secrets bien cachés et négociez avec des marchands douteux pour enrichir votre armement et maintenir l’espoir de la victoire finale.

Exit the Gungeon est un jeu action-arcade résolument explosif d’ascension de donjon. Les hostilités se déroulent juste après les aventures des Gungeonniers saugrenus, mais farouchement déterminés à en découdre avec une série d’ascenseurs de plus en plus périlleux et d’innombrables vagues d’ennemis teigneux.

Caractéristiques principales :

Enter the Gungeon : Le Gungeon : Cette forteresse infernale en constante évolution est un véritable labyrinthe (redessiné procéduralement à chaque partie) qui conduit à des salles méticuleusement conçues par les développeurs. Le seul but de Gungeon est de tuer tout ce qui y entre. Attention ! Le Gungeon s’adapte à vos victoires sur ses défenseurs en créant des pièges de plus en plus retors. Relèverez-vous le défi ? Le fanatisme des Zomballes : Il ne suffit pas d’éviter pièges et les gouffres dans le Gungeon, il faut encore repousser les mystiques sanguinaires de l’Ordre de l’Arme Véritable. Ceux-ci ne reculent devant aucune perfidie pour éliminer les aventuriers et sont prêts à tout pour défendre leur temple sacré. Les Gungeonniers : Choisissez entre plusieurs héros improbables, tous en quête de rédemption, déterminés à modifier ces événements de leur passé qui les hantent. Aussi braves que désespérés, ces aventuriers n’hésitent pas à plonger dans des murs de flammes, à multiplier les roulades d’esquive sous des pluies de balles, ou à s’abriter derrière tout ce qui peut servir, pour survivre encore un peu et maintenir en vie leur fol espoir. Les Zombarmes : Pour parvenir à vos fins, cherchez et débloquez une multitude d’armes plus excentriques les unes que les autres, chacune impliquant d’adopter une tactique appropriée. Tirez des missiles de toutes sortes, des rayons lasers, des obus, des volées de flèches, des poissons, des fléchettes et des abeilles. Oui, des abeilles !

Exit the Gungeon : Le Gungeon est devenu un paradoxe et s’écroule lentement, mais sûrement ! Ensorcelé par la magie de la Sorcière, votre gun fera peau neuve en deux temps, trois mouvements à mesure que vous vous frayerez un chemin jusqu’aux hauteurs vertigineuses du Gungeon. Tenez-le-vous pour dit : plus vous jouerez avec brio et enchaînerez de combos, plus votre arme sera dévastatrice. Atomisez sans vergogne moult Zombarmes hargneux en voie de disparition et domptez un gameplay frénétique qui met (rarement) la pédale douce pour que vous puissiez discutailler avec de vieilles connaissances et des nouveaux venus. Les salles qui ont la bougeotte, les ennemis et les boss retors, ainsi qu’une ribambelle d’objets et d’armes bizarroïdes se mêlent et s’entremêlent joyeusement pour garantir que chaque tentative d’échapper au Gungeon sera unique en son genre.



Enter/Exit the Gungeon sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 4 le 21 avril 2023.