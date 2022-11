Nintendo et The Pokemon Company ont annoncé que les jeux Pokemon Scarlet and Violet se sont vendus à plus de dix millions d’exemplaires (dont 4,05 millions d’unités vendues au Japon) au cours de ses trois premiers jours de commercialisation. Le chiffre prend en compte les ventes physiques et eShop. Il s’agit des ventes mondiales et nippones de jeux les plus élevées jamais réalisées pour toutes les consoles de jeu Nintendo, y compris la Nintendo Switch, au cours des trois premiers jours suivant le lancement.

