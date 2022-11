En 2020, le studio Cyberconnect2 proposa Dragon Ball Z Kakarot, un JRPG retraçant l’œuvre d’Akira Toriyama de l’arc Saiyan à la fin de l’arc Buu. Celui-ci a eu droit à quelques DLC scénario provenant des deux premiers arc de sa suite Dragon Ball Super. Par ailleurs, un portage Switch est également arrivé par la suite en 2021 suivi ensuite par un nouveau DLC focalisé sur l’histoire de Trunks du Futur avec les cyborg. Dernièrement, le jeu s’apprête à revenir sur le devant de la scène sur les consoles de nouvelle génération en 2023. Les développeurs en ont profité pour annoncer 3 nouveaux arc en DLC de scénario, le premier sera centré sur Bardock le père de Goku. Le second et troisième n’ont toujours pas été annoncé. Aujourd’hui, un nouveau trailer de présentation de l’arc Bardock a été présenté au Japon et nous vous laissons le visionner ci-dessous.

Trailer de présentation de l’arc Bardock