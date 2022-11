Annoncé depuis quelques mois par Gust et Koei Tecmo, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key redonne quelques nouvelle aujourd’hui au Japon. Au menu un live à l’occasion du 25ème anniversaire de la série Atelier avec un peu de gameplay et un tout nouveau trailer du jeu. Rappelons que le jeu se déroule une bonne année après les évènements de Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy et se présente ainsi comme l’ultime chapitre de cette trilogie. Nous vous laissons retrouver cela ci-dessous en n’oubliant pas de vous laisser la date de sortie prévue pour le 22 Février 2023 au Japon puis le 24 Fevrier 203 chez nous et uniquement avec les textes anglais malgré la traduction Française du second opus de Atelier Ryza (sauf si surprise de l’éditeur).

Trailer 2 d’Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key

Le live avec gameplay à 40 minutes