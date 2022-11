Ubisoft développe The Settlers : New Allies pour une sortie sur la Nintendo Switch. Le jeu sera d’abord disponible sur PC le 17 février, avant d’être lancé sur la console de Nintendo. Initialement attendue en mars dernier, la sortie de The Settlers: New Allies avait été reportée pour permettre à Ubisoft de retravailler le concept.

The Settlers : New Allies est un titre de stratégie en temps réel dans lequel les joueurs s’installent sur une nouvelle terre, construisent leurs communautés, rencontrent de nouvelles factions et choisissent de les accueillir en tant qu’alliés ou ennemis afin de protéger et défendre leur nouvelle colonie. Il comprend une campagne solo, un mode hardcore et un mode escarmouche qui permet de jouer en solo contre l’IA, en coopération contre l’IA et en JcJ avec un maximum de huit joueurs.