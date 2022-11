– Découvrez une bonne fois pour toutes d’où proviennent vraiment les Cheesy Gubbins ! –

Londres, le 29 novembre 2022 – Two Point Campus™ va hardiment où aucun étudiant n’est allé auparavant : l’espace ! Two Point Studios Limited et SEGA Europe Limited sont fiers d’annoncer Two Point Campus: Académie Spatiale, le premier contenu additionnel majeur pour le jeu de gestion d’université plébiscité par la critique. Le DLC sortira le 6 décembre prochain sur PC, PlayStation 4|5, Xbox One et Xbox Series X|S au prix de 9,99 €. La version Nintendo Switch verra quant à elle le jour le 12 décembre. Précommandez Académie Spatiale ici et découvrez dès maintenant le trailer qui accompagne son annonce !

Cette Académie Spatiale débarque avec une galaxie de nouvelles fonctionnalités dont trois nouveaux campus stellaires, six archétypes d’étudiants à intégrer, six modules et salles de classe fort fort lointains et bien plus encore !

Vous commencerez vos aventures extraterrestres à l’Univers-cité, en charge de reconstruire le programme spatiale du Two Point County pour lui redonner sa gloire d’antan ! Le comté a besoin de votre aide pour défendre ses lignes de front galactiques, pour sa diplomatie inter-dimensionnelle et, plus globalement, pour préparer la population à la vie qui vient d’ailleurs. Pour la première fois, sortez de vos contrées pour vous occuper d’un astéroïde gourmand en vue de piller ses ressources naturelles (et délicieuses).

La nouvelle Salle des Commandes éduque vos étudiants au maniement du phaser, tandis que l’Espace de Combat épicera un peu l’année scolaire avec des affrontements entre étudiants équipés de matraques énergétiques. Attirez les meilleurs talents du monde (et de la galaxie) pour peupler votre campus d’apprentis astronautes, de chevaliers de l’espace mais aussi d’extraterrestres désireux de maîtriser tous les savoirs interdits de la galaxie… comme la façon dont sont faits les Cheesy Gubbins !

Puisqu’il faut bien que jeunesse se fasse, les élèves auront largement l’occasion de faire la fête lors des nouveaux événements comme la convention sci-fi du bureau des étudiants, le concert du roi cosmique du rock et le tout nouveau club dont la petite vibe spatio-temporelle saura les faire groover. Two Point Campus est un jeu de gestion d’université bourré de charme qui vous invite à créer et gérer le campus de vos rêves. Des dortoirs aux allées fleuries en passant par les salles de classe et les jardins, imaginez et concevez la fac parfaite en toute liberté grâce à un outil de création accessible et complet.

Les cours dispensés dans votre université sont nombreux et improbables, mais ils ne constituent qu’une partie de ce qu’il faut garder à l’œil pour assurer une année scolaire parfaite, pour vos étudiants comme votre personnel. Two Point Campus est disponible sur PC, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Il est également disponible sur Xbox Game Pass sur console et PC Game Pass.