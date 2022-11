Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) a le plaisir d’annoncer que Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL a désormais dépassé les 50 millions de téléchargements, en seulement neuf mois après son lancement.

Afin de célébrer ce succès, KONAMI offre à chaque Duelliste un bonus de 1000 Gemmes dans le cadre de la campagne « 50 Million Downloads Appreciation ». Les joueurs peuvent dès à présent se connecter pour collecter les 1000 Gemmes et recevoir la Protection spéciale Dragon à Cinq Têtes afin d’habiller leurs cartes Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL.

Un nouveau Pack Secret est également disponible dès aujourd’hui. « Abysses Alba » comprend des cartes basées sur Albaz le Déchu et ses effets d’Invocation Fusion, qui appellent de puissants dragons. Ce Pack Secret inclut des cartes inédites pour Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, dont Alba-Lenatus le Dragon des Abysses, Albaz le Cendreux et Bannissement du Marqué.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL transpose le populaire Yu-Gi-Oh! JEU DE CARTES À JOUER (JCJ) au format numérique sur consoles, PC et mobiles. Grand succès auprès des Duellistes du monde entier, le titre propose des Duels en résolution 4K*, plus de 10 000 cartes à collectionner**, un mode solo, des affrontements en ligne, des événements et bien plus encore.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL est disponible gratuitement avec des achats in-game sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch, iOS et Android.

À ce jour, le célèbre Yu-Gi-Oh! JCJ est disponible dans le monde entier avec des produits distribués dans plus de 80 pays et traduits dans 9 langues, pour les fans de tous âges.

* Sur les appareils compatibles.

​**Certaines cartes peuvent nécessiter de participer à un événement ou des achats en jeu.