Les précommandes numériques sont ouvertes sur Nintendo Switch.

<pstyle= »text-align: justify; »>PARIS, le 29 novembre 2022 – SQUARE ENIX® a dévoilé le trailer de lancement de CRISIS CORE™ –FINAL FANTASY® VII– REUNION. Cette bande-annonce, à ne manquer sous aucun prétexte pour les fans de FINAL FANTASY VII, propose un aperçu exhaustif du jeu.

Par ailleurs, les précommandes numériques de CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION sont désormais ouvertes sur toutes les plateformes, y compris sur Nintendo Switch. Les personnes qui précommandent la version numérique recevront l’Ensemble de matérias du SOLDAT. Cet ensemble contient une matéria Feu ténébreux, une matéria Glace ténébreuse et une matéria Foudre ténébreuse. Ces matérias permettent de lancer dès le début du jeu des sorts élémentaires qui infligent les altérations d’état Poison et Silence. L’édition Digital Deluxe de CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION est également disponible. En plus du jeu, elle inclut une mini bande originale de la musique du jeu, ainsi qu’un artbook regorgeant de superbes illustrations.

L’histoire de CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION commence sept ans avant les événements de FINAL FANTASY VII, et suit Zack Fair, un jeune SOLDAT de la Shinra. Au fil de son aventure, il lève le voile sur les sinistres secrets des expériences de la Shinra, et les monstres qu’elles engendrent.

Quinze ans après la sortie du jeu d’origine en exclusivité sur la PlayStation®Portable, CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION propose des graphismes en HD intégralement remaniés, une bande originale réarrangée, des dialogues doublés en anglais et en japonais, et un système de combat amélioré.

La figurine articulée de Zack, normalement disponible uniquement avec l’Édition Collector japonaise du jeu, est par ailleurs vendue en exclusivité sur la boutique SQUARE ENIX. La figurine articulée Zack Fair SOLDAT 2e classe – CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION – Play Arts Kai est disponible en précommande ici : https://sqex.link/szo8.