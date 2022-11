c’est la grosse surprise du jour pour les américians qui ont précommandé Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp chez Best Buy.

Nintendo a encore confirmé il y a peu que Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp n’est pas annulé, sans pour autant donné de nouvelle date de sortie. Mais ce matin, le système informatique de Best Buy a obtenu une nouvelle date pour le jeu… Best Buy a donc envoyé un nouvel e-mail à ses clients. Selon Best Buy, Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp ne sortira pas avant le 31 décembre 2026. Pas de panique il n’y a aucune chance que cette date soit officielle.

Espérons que Nintendo mette fin à tout cela très bientôt en communiquant une date de sortie officielle et définitive.

